2026年台維斯盃（Davis Cup）世界一級升降賽於8日在台北市網球中心圓滿落幕。中華隊在首日戰成1：1平手的情況下，第二天靠著雙打謝政鵬／黃琮豪的神奇逆轉，以及單打一哥吳東霖的強力關門，最終以3：1力克來訪的黎巴嫩隊。中華隊不僅成功守住世界一級資格，也報了8年前在客場負於黎巴嫩的一箭之仇。關鍵的第3點雙打由老將謝政鵬搭檔黃琮豪，對抗黎巴嫩一哥Benjamin Hassan與Hasan Ibrahim。這場比賽堪稱昨日最扣人心弦的戰役，謝政鵬雖受腳傷與痛風所苦，賽前甚至一度無法正常練球，但他仍選擇吃藥上陣。雙方在首盤激戰至搶七，謝／黃組合一度以0：4落後，並在3比6時面臨3個盤末點的絕境。關鍵時刻，謝政鵬上演倒地閃球後迅速彈起上網截擊的神技，率隊連拿5分，反以8：6逆轉收下首盤。第二盤兩人乘勝追擊，在第6局破發後以6：3鎖定勝利。延續雙打逆轉氣勢，第4點單打由世界排名第373的吳東霖對陣Benjamin Hassan。身高188公分的吳東霖在球速偏快的硬地賽場發揮重砲優勢，全場發球局展現絕對統治力，未讓對手拿到任何破發點。僅費時58分鐘，吳東霖便以6：3、6：4直落二勝出。總計他在本次升降賽包辦了兩點單打勝利，成為中華隊保級成功的頭號功臣。中華隊總教練楊宗樺指出，勝負關鍵在於雙打首盤搶七的逆轉，極大提振了全隊士氣。隨著升降賽告一段落，中華隊成功守住今年9月中旬的世界一級資格。楊宗樺坦言，屆時的對手實力肯定更強，挑戰將更加嚴峻，期望屆時中華隊能以最強陣容應戰，爭取更高的國際排名。