過年是不少出嫁女兒最期待回娘家的日子，但對39歲名模宋依璇（綽號宋哥）來說，卻是一場揮之不去的噩夢。她2021年曾在節目中大爆婆家離譜行徑，坦言每到春節就萌生想離婚的念頭，更揭露婆婆曾為了自己出國度假，竟要求她初二不要回娘家，留下來照顧公公與小姑的飲食起居，超扯行徑讓全場來賓聽了都傻眼。
宋依璇每到過年就想離婚 在婆家忙到氣炸
宋依璇過去曾在節目《11點熱吵店》抱怨婆家，表示某次過年她獨自帶著2個女兒，還要按照婆婆指令奔波採買祭品、趕在正午前回去婆家拜拜，忙得不可開交。怎料一進家門，映入眼簾的竟是婆家全員穿著睡衣、彷彿在渡假村般悠哉的景象。婆婆見到她不僅沒幫忙，還理所當然地指使她去洗水果、擺三牲，而小姑們則躲在房內倒頭大睡，這種「別人家女兒才是女兒」的差別待遇，讓她當場火冒三丈。
婆婆出國要她不准回娘家 留在婆家照顧公公、小姑
最令人噴飯的是，某次婆婆自己計畫在春節期間出國旅遊，竟傳簡訊給宋依璇，表示擔心自己不在家，公公會沒人照顧、三餐不繼，甚至直言：「妳兩個小姑睡醒也不知道要吃什麼。」因此要求宋哥那一年的初二乾脆別回娘家，留下來打理全家大小的雜事。
面對這種無理要求，宋依璇第一時間就將訊息拿給老公看，氣憤質疑：「你媽媽的女兒都是女兒，把我當僕人是不是？」老公還覺得是溝通誤會，沒幫她說話，因此她決定正面硬剛，回傳訊息反問婆婆：「媽，請問妳以前初二有回過娘家嗎？妳婆婆有叫妳不准回去嗎？」一席話直接讓婆婆「已讀不回」，現場來賓也紛紛大讚這記反擊太帥了。
宋依璇不甘妥協 霸氣反擊公婆
宋依璇強調，面對婆家的不合理要求，絕對不能輕易妥協，「一旦留了一年，以後只要妳想走，對方就會覺得妳以前可以，現在為什麼不行？」最後她並未聽從婆婆指令，而是直接致電公公，教導他如何使用手機叫外送解決餐飲問題，隨後便瀟灑轉身回娘家，成功捍衛自己的權益。
宋依璇曾是伊林名模 婚後轉當通告藝人
宋依璇過去是伊林名模，2013年嫁給從事旅遊業的老公，婚後育有2女。退出模特兒界後，宋依璇轉當通告藝人，經常上節目分享夫妻、婆媳相處問題，嗆辣敢言的風格讓她獲得「宋哥」的綽號，2024年則客串台劇《今夜一起為愛鼓掌》，飾演顏正國的老婆（英雄太太）。
