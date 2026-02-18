我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋依璇曾在節目上大吐苦水，抱怨婆家人。（圖／ 11點熱吵店YouTube）

▲宋依璇（左）雖然經常在節目上抱怨老公（右）以及婆家，但其實夫妻感情頗為穩定。（圖／宋依璇IG@pipi_sung）

過年是不少出嫁女兒最期待回娘家的日子，但對39歲名模宋依璇（綽號宋哥）來說，卻是一場揮之不去的噩夢。她2021年曾在節目中大爆婆家離譜行徑，坦言每到春節就萌生想離婚的念頭，更揭露婆婆曾為了自己出國度假，竟要求她初二不要回娘家，留下來照顧公公與小姑的飲食起居，超扯行徑讓全場來賓聽了都傻眼。宋依璇過去曾在節目《11點熱吵店》抱怨婆家，表示某次過年她獨自帶著2個女兒，還要按照婆婆指令奔波採買祭品、趕在正午前回去婆家拜拜，忙得不可開交。怎料一進家門，映入眼簾的竟是婆家全員穿著睡衣、彷彿在渡假村般悠哉的景象。婆婆見到她不僅沒幫忙，還理所當然地指使她去洗水果、擺三牲，而小姑們則躲在房內倒頭大睡，這種「別人家女兒才是女兒」的差別待遇，讓她當場火冒三丈。最令人噴飯的是，某次婆婆自己計畫在春節期間出國旅遊，竟傳簡訊給宋依璇，表示擔心自己不在家，公公會沒人照顧、三餐不繼，甚至直言：「妳兩個小姑睡醒也不知道要吃什麼。」因此要求宋哥那一年的初二乾脆別回娘家，留下來打理全家大小的雜事。面對這種無理要求，宋依璇第一時間就將訊息拿給老公看，氣憤質疑：「你媽媽的女兒都是女兒，把我當僕人是不是？」老公還覺得是溝通誤會，沒幫她說話，因此她決定正面硬剛，回傳訊息反問婆婆：「」一席話直接讓婆婆「已讀不回」，現場來賓也紛紛大讚這記反擊太帥了。宋依璇強調，面對婆家的不合理要求，絕對不能輕易妥協，「」最後她並未聽從婆婆指令，而是直接致電公公，教導他如何使用手機叫外送解決餐飲問題，隨後便瀟灑轉身回娘家，成功捍衛自己的權益。宋依璇過去是伊林名模，2013年嫁給從事旅遊業的老公，婚後育有2女。退出模特兒界後，宋依璇轉當通告藝人，經常上節目分享夫妻、婆媳相處問題，嗆辣敢言的風格讓她獲得「宋哥」的綽號，2024年則客串台劇《今夜一起為愛鼓掌》，飾演顏正國的老婆（英雄太太）。