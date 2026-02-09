我是廣告 請繼續往下閱讀

換新鈔5大注意事項

2026 年換新鈔服務今（9）日起至 2 月 13 日，連續 5 天在全台 8 家金融機構、共 455 間分行開放臨櫃兌換。《NOWNEWS》記者也前往第一銀行實測，觀察到現場排隊人潮不多，，更有阿伯一口氣拿出 1 萬元換成 100 張百元鈔，整疊拿走相當霸氣！今（9）日是2026年金融機構提供換新鈔服務首日，各地分行都出現不少排隊等待人潮，不過，記者前往第一銀行換新鈔現，因為該分行，所以換鈔的人潮相對較少，大約只等了約5分鐘就換到。現場觀察，多數民眾都是來換100元的新鈔，前面更有位阿伯一口氣換了1萬元百元鈔，整疊拿走相當霸氣。2026年農曆年前換新鈔正式啟動，中央銀行公告兌換期自2月9日至2月13日，為期5個營業日。民眾可前往全台8家金融機構，包括台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣企銀及郵局，合計455家指定分行辦理。為紓解人潮，部分分行將加設新鈔兌換專櫃，加快作業速度，縮短排隊時間。除了臨櫃辦理之外，包含中國信託ATM、台新銀行ATM、台灣銀行ATM、兆豐銀行ATM、國泰世華ATM也都有提供換新鈔的，完整據點如下：100元最多只能換100張，雖然每家規定不同，依行員說法為準。想要從帳戶扣款換新鈔的民眾，必須抽號碼牌等叫號，至於換新鈔的櫃檯則是以「舊鈔票換新鈔票」的專用櫃檯。確認鈔票數量時麻煩盯著點鈔機看，避免事後爭議。若不想排隊就可在離峰時段利用ATM領錢，領出來也幾乎是新鈔。鈔票就是依序拆封換給民眾，無法挑號、選號，請別將銀行當成買刮刮樂。