當心AI詐騙！富邦金控2025全年成功偵測並下架 877 件偽冒案件，年增近八成，其中分析攔阻數據發現，近六成偽冒案以「社群媒體」為主要詐騙管道，利用 AI 深偽 (Deepfake) 技術模仿公眾人物，散佈假投資資訊。富邦金控將持續攜手子公司推動多項防詐機制，致力為台灣社會建構更安全的金融環境，提醒民眾在春節團圓之際提高警覺，謹記「五不防詐守則」守護血汗錢。為協助民眾識詐、防詐，富邦金控推廣「五不防詐守則」：不接不明來電、不點可疑連結、不聽保證獲利、不怕威脅恐嚇、不給個資/密碼，呼籲全民提高警覺。富邦金控資訊安全處觀察，詐騙手法出現明顯轉變，除社群媒體型偽冒（59%）躍升為主流；其次為釣魚型與APP偽冒（33%），透過簡訊、電郵誘導民眾點擊連結並輸入個資；其他類型（8%）則包括假冒行員來電與購物詐騙等。隨著生成式AI普及，詐騙手法擬真度大幅提升。富邦金控持續強化資安防禦，致力守護客戶資產安全，成立集團級「偽冒案件應變組」，藉由標準化流程與跨單位協作，結合新型態詐騙案例分析，預判潛在威脅。集團以 AI 科技為核心，全面導入「24 小時偵測即時通報」機制，主動獵取網路上異常的品牌商標使用與肖像盜用行為，透過串聯政府《數發部網路詐騙通報查詢網》，力求在損害發生前精準打擊偽冒行為。富邦人壽致力固守防詐第一線，為壽險業首家導入內政部警政署165反詐騙系統平台。凡客戶親臨櫃檯辦理與金流相關的業務（例如申請保單借款、解約等），皆可即時透過連線查詢機制，精準評估該客戶是否為潛在詐騙受害人。一旦出現可疑警示，服務人員會立即加強關懷，協助保全客戶資產安全。此外，富邦人壽亦推出「指定聯絡人」服務：當保戶年滿65歲（含）以上且辦理保單解約、部分提領、保單借款，或即使保戶未滿65歲辦理上述業務的金額達到一定門檻時，系統將立即通知該保單預先設定的緊急聯絡人，強化金融消費者權益保障，發揮第三人協助防詐的功效。近期發現有詐騙集團偽冒北富銀的名義致電民眾，謊稱有人持民眾的身分證件到分行辦理信貸業務，需協助轉接檢察官或警察進行「線上調查」；甚至在雙11、雙12網購高峰期，假冒知名電商客服以「系統異常」、「付款失敗」等理由，誘騙民眾點擊釣魚網站或提供支付資訊等。北富銀提醒，這些都是詐騙手法，請勿提供個人資料或依指示操作提供帳戶資訊，才能避免財損。北富銀目前推出「鷹眼即時通」金融關懷服務，是針對高風險交易所設計的即時通報機制。當客戶辦理定存中途解約、提高約定轉帳金額，或進行單筆大額現金匯款與提領等三類交易時，系統會自動透過簡訊與Email同步通知預先指定的聯絡人。若聯絡人發現異常，可即時通知客戶確認，或與北富銀聯繫查證，強化資產防護力。富邦產險關注民眾金融權益，呼籲慎防近期偽冒「債保契約」的假保單新型詐騙，民眾反應接獲不肖人士以富邦產險名義招攬業務，稱僅需支付手續費3萬元，即可取得100萬元貸款。富邦產險澄清公司並無販售「債保契約」保險商品，提醒民眾務必提高警覺，切勿輕易相信，並可撥打本公司24小時免付費客服專線（0800-009-888）詢問查證。富邦產險除於官網防詐專區揭露多元防詐訊息，亦在電子保單、理賠受理通知簡訊中加入防詐提醒文字，更攜手各界佈建防詐網絡，推出數位防詐宣導、農業保險防詐案例分享及大學防詐專題講座等，持續投入資源打造安全、可信賴的金融環境。富邦證券因應近年常見詐騙投資，包括假冒股票抽籤保證中籤、誘導加入投資LINE群組，以及造假獲利截圖吸引加碼等，持續推動反詐行動，並透過官網、社群平台與全台分公司同步強化宣導，提醒客戶提高警覺。富邦證券呼籲，接到陌生投資邀請或不明連結時務必保持冷靜，如有疑慮可先撥打165反詐騙專線查證。此外，公司已啟用官方簡訊短碼「68588」，協助客戶辨識官方訊息來源。投資人若接獲可疑通知，亦可透過客服專線0800-088-268確認，共同防堵詐騙，守護資產安全，安心過好年。