▲何欣純趕往民進黨台中市黨部，與英系成員一起呼口號。（圖／台中市議員張芬郁提供，2026.02.09）

民進黨直轄市議員提名初選領表登記至10日，今天是黃道吉日，台中市新潮流、英系都在上午完成聯合登記，其中新潮流13人穿著TEAM TAIWAN棒球帽T，象徵全力以赴；英系8人由立委王世堅、莊瑞雄陪同營造話題。正國會6人預計趕在明天的最後截止日，由立委王義川領軍造勢。民進黨六都市議員初選領表及登記期間自4日起至10日止。依據黨中央公布的提名員額，台中市將提名32人。前幾天辦理登記者較零星，今天是黃道吉日，上午新潮流、英系分別集體造勢；民進黨徵召的市長參選人何欣純也趕往陪同。新潮流13人有2個新面孔，第8選區（北屯）陳信秀及第14選區（東勢、新社、石岡、和平）詹智翔，分別是衛福部次長林靜儀、立委蔡其昌的子弟兵。現任議員10人包括第1選區（大甲、大安、外埔）施志昌、第2選區（清水、沙鹿、梧棲）王立任與楊典忠、第3選區（龍井、大肚、烏日）曾威、第4選區（后里、豐原）謝志忠、第6選區（西屯）林祈烽、第10選區（中區、西區）黃守達、第11選區（東區、南區）鄭功進、第12選區（太平）張玉嬿、第13選區（大里、霧峰）林德宇；另有東山再起的第7選區（南屯）前議員張耀中。英系的8名成員，新人有第1選區（大甲、大安、外埔）吳中源，為前議員吳敏濟之子；第4選區（后里、豐原）蔡怡萱，為豐原農會總幹事蔡森揚之女。現任議員有第5選區（神岡、大雅、潭子）蕭隆澤、第6選區（西屯）陳淑華、第8選區（北屯）謝家宜、第9選區（北區）陳俞融、第11選區（東區、南區）陳雅惠、第13選區（大里、霧峰）張芬郁。正國會6成員明天將由立法委員王義川陪同造勢，尋求連任的議員有第3選區（龍井、大肚、烏日）張家銨、第5選區（神岡、大雅、潭子）周永鴻、第10選區（中區、西區）江肇國、第12選區（太平）蔡耀頡。第8選區（北屯）市議員曾朝榮將交棒給兒子曾咨耀；另一新人市黨部評委召集人陳怡潔力拚第2選區（清水、沙鹿、梧棲）。