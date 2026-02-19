我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷台北車站、中山站去年（2025）12月19日發生隨機攻擊事件，造成大批通勤族恐慌，儘管警方迅速調派警力加強站體巡邏，以高見警率安撫民心，但長時間的人力消耗終非長久之計。為了強化安全防護網，台灣IC公司「擷發科技（Microip） 選擇了一條與多數台廠競逐晶片規格不同的路，採取「以軟帶硬」策略，專注解決「AI如何真正落地」的痛點。這套系統先前已成功打入美國警政體系，美國西岸警方率先下單1萬台訂單。如今，也計畫導入台灣捷運，讓既有監控設備無須汰換硬體就能「升級」，協助警方即時預判潛在危機。「擷發科技（Microip）」採取「以軟帶硬」策略，成功將台廠AI實力輸出國際。在剛落幕的CES 2026消費電子展中，宣布與美國系統服務商合作，正式打入美國警政體系。擷發科技董事長楊健盟指出，這套解決方案的關鍵在於「不需汰換硬體」，透過將擷發的AI平台整合進既有的警用攝影機與伺服器，就能讓舊設備無痛升級。系統能即時分析畫面，自動判斷是否出現武器或高風險對象，並回傳指揮中心決策，大幅降低了美國警方導入AI科技的成本與門檻。這項AI技術的追蹤能力，更在烏克蘭戰場的極端環境下獲得實證。楊健盟透露，傳統無人機系統一旦目標（如俄軍坦克）鑽入樹林被遮蔽，往往會因判定目標消失而刪除追蹤數據；但擷發的演算法能克服地形障礙，即使目標短暫消失後再出現，仍能持續鎖定不跟丟。除了軍警應用，擷發科技也將這套AI防護網帶入台灣捷運系統，解決大眾運輸最頭痛的誤報問題。針對車廂內人潮擁擠、視線遮擋的複雜場景，擷發團隊開發出獨特的行為分析模型，將肢體動作拆解為「向量方向」、「加速度變化」與「節奏規律」。過去AI影像僅能分辨「拿東西」或「大動作揮舞」，而最新技術則可分辨是否為攻擊行為以及所使用的武器。有效降低誤報率，並提前在事發前透過異常行為預判並通報。目前該技術已在台灣多條捷運路線進行測試，並同步與歐美城市地鐵洽談導入。