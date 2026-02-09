我是廣告 請繼續往下閱讀

自國民黨主席鄭麗文上任後，多次喊出「我是中國人」等口號、積極推進鄭習會，並在中國大陸加強於台灣周邊軍演時，阻擋提高軍事支出。對此，媒體人陳敏鳳8日透露，國民黨內有股退黨的能量正在醞釀，主因就是對鄭麗文及其帶領的黨中央線非常不滿，而台中市長盧秀燕其實也非常反對擋軍購。陳敏鳳在政論節目《驚爆新聞線》中指出，國民黨內部雜音很多，不少人放話要離開，在和藍營人士聊天時，對方直言「如果怎麼樣，我們就走，就剩鄭麗文一個人」，顯見對鄭的不滿。陳敏鳳透露，「我們就走」這句話，就是要離開國民黨的意思，也有現任議員跟她說，要讓鄭麗文在主席的位子上自己玩，大家乾脆走人好了。陳敏鳳透露，其實盧秀燕非常反對擋軍購，一些人對於黨中央現在的路線也非常不滿，因此過完年後，藍白不一定會堅持擋1.25兆軍購特別預算，很多人都要面對年底的選舉，快要受不了鄭麗文的路線了，三月會是臨界點。