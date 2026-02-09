我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕（如圖）直言要找公關團隊很簡單，但她喜歡自己發文。（圖／賈永婕Threads）

近來電影《世紀血案》因改編台灣重大政治懸案「林宅血案」遭到炎上，台北101董事長賈永婕近日也發文評論，坦言「現在才知道這件事發生在跟我同齡的年代」，並要求當權者給真相，引來網友批評歷史素養不足、帶風向等，讓不少人替她捏把冷汗，更建議她請個公關團隊。對此，賈永婕今（9）日回應，自己不僅沒有公關團隊，甚至連個小編都沒有，直言自己的心情、內心的聲音不是公關稿寫得出來的，高喊：「挖係自由的！」賈永婕透露很多人問「妳沒有公關團隊嗎？」她表示自己不僅沒有公關團隊，甚至連小編都沒有，直言要找公關團隊很簡單，但她喜歡自己發文。賈永婕無奈說現在確實有一群人總會說「拜託不要發」或是「你要發什麼先給我看一下」，而她當然知道，有些議題離遠一點比較安全。不過，賈永婕認為寧可真實，也不要完美、被包裝，因為她是自由的，「我的心情，內心的聲音不是公關稿寫得出來的」。賈永婕說如果有一天，大家發現她的文字變得很無聊、很制式、開始講官話，請一定要救她。近來，賈永婕談及林宅血案相關話題，發文表示想知道林宅血案的真相，「我現在才知道，原來這件事情就發生在跟我同齡的年代」，並喊話要當權者給大眾一個交代，然而文中未直接點出當權者是誰，因此遭質疑是在帶風向，引來部分網友攻擊，留言表示「真心建議賈永婕找公關團隊」、「其實沒必要捲入這個議題」、「公眾人物最不該做的，就是刻意淌政治渾水」，不過也有許多人感謝她勇於發聲，讓更多人去了解這段歷史。