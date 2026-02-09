日本眾議院選舉8日結果出爐，由日本首相高市早苗率領的自民黨大獲全勝，在野黨中道改革聯合遭遇歷史性挫敗。中道改革聯合兩位共同代表野田佳彥和齊藤鐵夫今(9)日表達請辭意向。
中道改革聯合是由立憲民主黨和公明黨眾議員組成，但在這次大選中慘敗，不僅沒有發揮一加一大於二的功能，甚至從公告前的167席掉到僅剩49席，少了118席。
根據NHK與日經新聞報導，野田佳彥和齊藤鐵夫兩位共同代表表明，基於選舉慘敗的責任，已決定辭去共同代表職務。
中道改革聯合預計將於11日召集議員舉行全體會議進行說明，並在下週18日前進行黨魁選舉，選出接任者，在新體制下迎接特別國會，該方針已獲得同意。
野田佳彥表示，「我提出希望為這次歷史性的慘敗負起責任而辭職。過去我曾說過，如果『一加一』無法達到二，那就是失敗，因此無法做到這一點，其結果責任非常重大。」
野田佳彥進一步指出，「我認為我們兩人的共同代表體制多少帶有過時的印象，但黨內仍有許多優秀的中堅與年輕成員。為了守護並壯大這股火種，希望能在新的領導者之下，儘早建立新的體制。」
齊藤鐵夫則表示，「希望在中道路線的旗幟下團結一致、同心合力前進。對於新的代表，希望能選出一位讓人感受到新時代氣息、形象清新的領導人。」
在此次選舉中，自民黨幾乎橫掃關東，東京、埼玉、神奈川全拿，在千葉縣14個選區中，也狂掃13席，唯一一席就是野田佳彥所在的千葉第14選區，但他也僅6%險勝自民黨的長野春信，長野後靠著比例代表同樣進入國會。
中道改革聯合的主要黨幹部多在此次大選中慘敗，共同幹事長安住淳敗給了曾是寫真女星的環境大臣政務官森下千里；日本三重縣第3選區中道改革聯合候選人岡田克也，因在質詢時問及台灣有事議題，讓高市早苗在回答時強調台灣有事可能構成日本存亡危急事態，引發後續風波，連任12屆眾議員的岡田克也在此次同樣落選，被視為親中派的末日。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據NHK與日經新聞報導，野田佳彥和齊藤鐵夫兩位共同代表表明，基於選舉慘敗的責任，已決定辭去共同代表職務。
中道改革聯合預計將於11日召集議員舉行全體會議進行說明，並在下週18日前進行黨魁選舉，選出接任者，在新體制下迎接特別國會，該方針已獲得同意。
野田佳彥表示，「我提出希望為這次歷史性的慘敗負起責任而辭職。過去我曾說過，如果『一加一』無法達到二，那就是失敗，因此無法做到這一點，其結果責任非常重大。」
野田佳彥進一步指出，「我認為我們兩人的共同代表體制多少帶有過時的印象，但黨內仍有許多優秀的中堅與年輕成員。為了守護並壯大這股火種，希望能在新的領導者之下，儘早建立新的體制。」
齊藤鐵夫則表示，「希望在中道路線的旗幟下團結一致、同心合力前進。對於新的代表，希望能選出一位讓人感受到新時代氣息、形象清新的領導人。」
在此次選舉中，自民黨幾乎橫掃關東，東京、埼玉、神奈川全拿，在千葉縣14個選區中，也狂掃13席，唯一一席就是野田佳彥所在的千葉第14選區，但他也僅6%險勝自民黨的長野春信，長野後靠著比例代表同樣進入國會。
中道改革聯合的主要黨幹部多在此次大選中慘敗，共同幹事長安住淳敗給了曾是寫真女星的環境大臣政務官森下千里；日本三重縣第3選區中道改革聯合候選人岡田克也，因在質詢時問及台灣有事議題，讓高市早苗在回答時強調台灣有事可能構成日本存亡危急事態，引發後續風波，連任12屆眾議員的岡田克也在此次同樣落選，被視為親中派的末日。