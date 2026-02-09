萬代南夢宮娛樂表示，《
數碼寶貝物語 時空異客》將在2026年7月9日推出Nintendo Switch 2、Nintendo Switch 版本，官方同步公開最新宣傳影片，首批購買實體版或預購數位版的玩家也可以獲得限定特典。
《
數碼寶貝物語 時空異客》推Switch版 Steam曾創同上8萬人紀錄
《數碼寶貝物語 時空異客》2025年10月2日在PS5、Xbox發售，10月3日於Steam平台上市，曾創下「同時在線玩家」84569人的紀錄，是《
數碼寶貝》系列全球累積銷量最快突破100萬套的培育型RPG遊戲。
《
數碼寶貝物語 時空異客》Switch版能任選畫質模式、效能模式
《
數碼寶貝物語 時空異客》在Switch 2版中，玩家可以選擇畫質優先的「畫質模式」，或是影格率優先的「效能模式」。畫質模式支援4K及HDR，效能模式則是最高可達60fps；若是購買Switch版，也可以在套用更新資料後，與Switch 2版相同的畫質遊玩，同樣可以任選「畫質模式」或「效能模式」。
此外，官方說明，首批購買《
數碼寶貝物語 時空異客》實體版或預購數位版的玩家，可以獲得實體版首批特典、數位版預購特典，並包含可培育的數碼寶貝「亞古獸（黑）」與「加布獸（黑）」、服裝「某間學校的制服」，以及可以在冒險剛開始時派上用場的「冒險道具套組」。
《數碼寶貝物語 時空異客》故事的舞台是日本東京，玩家會扮演秘密組織的探員，
根據某個指令正在調查新宿時，遇見了未知的生物「數碼寶貝」， 並被捲入一場神秘的爆炸中，並在追查世界毀滅謎團的過程， 一面享受橫跨人類世界與異世界的冒險， 並蒐集培育超過450隻數碼寶貝。
