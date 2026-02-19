我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邱垂誠曾捲入擄人勒贖案遭判無期徒刑，假釋出獄後創立蛋捲品牌。（圖／翻攝艾格諾先生蛋捲IG）

曾因年少輕狂捲入擄人勒贖案遭判無期徒刑的「艾格諾先生」邱垂誠，在鐵窗內度過了18年的黃金歲月，期間不僅錯失與父親及撫養他長大的祖母見最後一面的機會，也讓他深感悔悟。服刑期間，他見識到台南監獄手工蛋捲年營收破千萬的潛力，雖因重刑犯身分受限，無法直接進入烘焙坊學習，但他利用擔任行政工作的機會，積極向獄友請教製作秘訣與配方，暗自許下出獄後要憑藉這項技能自食其力，找回記憶中屬於奶奶的味道。假釋出獄後，面對昔日道上兄弟提供現金與名車的誘惑，他毅然拒絕賺取快錢，堅持腳踏實地。在更生保護會台北分會的創業貸款與通路媒合協助下，他順利創立自家蛋捲品牌，強調不加一滴水、無防腐劑的紮實口感，除了經典的原味與芝麻，也研發出海苔、玫瑰與抹茶等新口味。如今每逢年節訂單滿檔，他透過一根根手工製作的蛋捲，不僅兌現了對已故家人的承諾，也以此作為翻轉人生的新起點。而艾格諾先生蛋捲主要販售蛋捲、雪Q餅等商品，經常在各百貨公司快閃。其Google Maps評論上也擁有高達4.6顆星，不少吃過的饕客紛紛留言表示，「號稱不加一滴水的手作蛋捲，嚴選用料，完全無添加人工香料、色素、防腐劑，送禮、自己吃都適合」、「雪Q餅大推，比起其他家店家的雪Q餅，艾格諾先生的口味更多元，有草莓、芒果、芋頭等口味，顏值口味兩相宜」、「蛋捲的剖面很有層次，又厚實，吃的出真材實料的味道」。