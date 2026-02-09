我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市一名女子陳嘉瑩前年深夜毒駕拒檢，為逃避警方攔查竟加速衝撞，並拖行新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫，最終撞上護欄釀成殉職悲劇。新北地方法院今（×日）續行國民法官參與審理第2天，精神鑑定醫師出庭作證指出，儘管陳女體內檢出毒品反應，但案發當下其辨識能力與行為控制能力與一般正常人並無差異。庭上陳女及辯護人主張與劉宗鑫素昧平生、並無殺人犯意的說法，當場引發被害人家屬強烈反彈。本案發生於113年9月30日深夜，劉宗鑫執行巡邏攔查時，發現陳女駕車行跡可疑，上前依法示意停車，不料陳女不僅拒檢，還突然加速衝撞，導致劉宗鑫被拖行數公尺後撞擊護欄，傷重不治。檢警調查後認定陳女持有毒品並試圖逃避查緝，新北地檢署偵結後，依殺人罪及駕駛動力交通工具妨害公務執行等罪嫌提起公訴。法院今天上午傳喚精神鑑定醫師說明鑑定結論。醫師表示，鑑定團隊綜合檢方提供的卷證資料、警用密錄器影像、相關訪談紀錄等，評估陳女於案發時對外界刺激的理解與反應能力，並未出現精神病性症狀或失控狀態。醫師也證實，尿液檢測結果顯示陳女體內有安非他命、愷他命等毒品陽性反應，但由於陳女當時懷有身孕，體內代謝狀況與一般人不同，難以精確回推施用毒品的時間與劑量。精神科醫師進一步說明，從行為表現來看，陳女在事發當下仍能持續操控方向盤、踩踏油門，並作出加速逃逸等連續行為，顯示其行為並非出於無意識或喪失控制能力的狀態。對此，一名備位國民法官於庭上直言，即便不討論是否施用毒品，只要看到警察依法攔查，本就應配合停車，否則將對第一線警察執勤安全造成嚴重衝擊。公訴檢察官則表示，依照精神鑑定與醫師證詞，陳女雖有施用毒品，但並未達到「不能安全駕駛」的程度，顯示其駕駛判斷與操作能力與一般人無異，具備清楚的行為控制能力，因此檢方已刪除原起訴中刑法第185條之3第1項第4款「施用毒品致不能安全駕駛」的部分，但不影響殺人罪等核心指控的成立。庭訊最後，劉宗鑫的父親情緒激動陳述，表示上週在法庭中看見兒子相驗畫面後，內心長期陷入巨大痛苦，事發至今400多天，全家人幾乎無法正常生活，甚至需接受心理諮商。他痛批，陳女與辯護人稱「無冤無仇、無意害命」的說法，在他聽來只是為逃避刑責的藉口，強調正因毫無恩怨，更不該奪走一條依法執勤、奉公守法的警察性命，懇請法院還給家屬一個公道。