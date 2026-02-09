我是廣告 請繼續往下閱讀

片商有意抹黑民主前輩？簡舒培質疑動機

改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》爆發爭議，劇組未獲林義雄家屬授權、導演被起底是當年警總發言人的後代。律師林智群8日揭露，《世紀血案》的片商資本額僅3萬元，拍攝電影花費卻高達5000萬元，「幕後藏鏡人到底是誰？」林智群8日在臉書PO出《世紀血案》的片商「費思兔文化娛樂股份有限公司」的基本資料截圖，只見該片商資本額僅3萬元，林智群質疑，「依照藍白邏輯，資本額3萬元的公司，怎麼可能拿出5000萬元拍電影？」林智群直呼，「資金來源可疑，這一定有弊！幕後藏鏡人到底是誰？」；貼文一出，網友們紛紛留言表示，「背後有紅資」、「赤資5000萬」、「資金來源十分可疑，國安單位應徹查」、「藍白的資本額問題又看不見了」。民進黨台北市議員簡舒培指出，「費思兔文化娛樂股份有限公司」並非第一次惹議，負責人蘇敬軾被中國媒體捧為「中國快餐教父」，退休後竟放棄市場龐大的中國，到台灣瞄準319槍擊案，推出影《幻術》，影射李登輝是元兇，堂而皇之地扭曲319槍擊案。簡舒培續指，該電影票房奇慘，一般來說，正常的電影公司在下一部電影的選材、前期、後製會多用點心，沒想到「費思兔」拍電影不為票房、不管品質、不想賺錢，反而是計劃性的抹黑李登輝、林義雄這些為台灣民主化做出貢獻的前輩，動機可疑。