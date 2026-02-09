我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年米蘭冬奧（Milano Cortina 2026）女子下坡賽日前發生震撼全球的意外事故。41歲的美國傳奇「滑雪女神」沃恩（Lindsey Vonn）於開賽僅13.4秒後失控重摔。沃恩左腿嚴重骨折，現場慘叫聲透過轉播震驚各界，最終由救援直升機以吊掛擔架方式緊急送醫，復出的冬奧夢恐就此宣告終結。目前沃恩已由義大利與美國聯合醫療團隊完成骨科手術。沃恩在義大利柯蒂納戴比索（Cortina d'Ampezzo）賽道第13位出發，這座滑雪場曾見證她職業生涯12次奪冠，如今卻釀成憾事。轉播畫面顯示，沃恩出發後不久疑似右手撐桿擦撞旗門，導致重心瞬間失穩，整個人如同風車般高速翻滾。在場邊麥克風的收音下，沃恩劇痛的慘叫聲響徹雪場，令原本沸騰的終點線觀眾席瞬間鴉雀無聲。醫療團隊封鎖賽道長達30分鐘進行緊急處置，由於傷勢過重，救援直升機並未直接降落，而是改以吊掛方式將受傷的沃恩載離賽場，飛往醫院進行手術。針對這次事故，美國滑雪與單板滑雪隊競技總監帕蒂（Anouk Patty）賽後接受《ESPN》採訪時面色凝重，他直言這項運動極其殘酷，呼籲外界在收看轉播時應意識到，運動員正以驚人的速度挑戰地心引力，風險無所不在。帕蒂表示沃恩雖然目前情況穩定，但接下來的復健將是一段漫長且艱難的旅程。國際滑雪總會（FIS）主席埃利亞施（Johan Eliasch）則形容這是一場悲劇，但他強調，以沃恩熱愛挑戰的個性，即便外界認為她的生涯已經結束，他依然不敢對2030年的沃恩下任何定論。即便雙膝早已傷痕累累，沃恩仍選擇在米蘭冬奧完成「最後一舞」。沃恩曾橫掃2010年冬奧與無數世錦賽金牌，自2019年帶著「最年長奪牌紀錄」謝幕後，卻在2024年底決定打破退役安穩，重披戰甲挑戰命運。遺憾的是，左膝前十字韌帶撕裂的舊傷，終究讓他無法體面完成「最後一舞」。沃恩其實1月底才遭遇左膝前十字韌帶（ACL）斷裂，卻堅持穿上護具重返賽場。42歲的退役金牌名將馬澤（Tina Maze）指出，高山下坡賽即使在身體健康時都極度危險，帶著破碎的膝蓋與鈦合金人工關節參賽，無疑是將風險倍數放大。然而沃恩的妹妹在接受《NBC Sports》訪問時則力挺姐姐，她感性地表示，沃恩在賽場上永遠是付出110%的努力，從來不保留任何餘地，這就是她作為一名冠軍的本色，家人會永遠支持她的決定。