隨著NBC體育（NBC Sports）今年正式回歸大聯盟（Major League Baseball）轉播行列，轉播台的星光程度完全不亞於球場。NBC正式宣布，三位剛退休的傳奇球星：三屆賽揚獎得主克蕭（Clayton Kershaw）、明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）以及前國聯MVP沃托（Joey Votto），已正式簽約成為旗下球評。這三位合計擁有20度明星賽資歷的巨星，將為球迷帶來第一線的專業解析。根據NBC官方計畫，克蕭、瑞佐與沃托將根據各自的行程安排，出現在「周日棒球之夜（Sunday Night Baseball）」的賽前節目中，並將擔綱外卡系列賽的賽前分析重任。克蕭（Clayton Kershaw）過去征戰18個賽季，去年剛帶領洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）奪下六年內第三座世界大賽冠軍後功成身退。瑞佐（Anthony Rizzo）生涯共14個賽季，曾為芝加哥小熊（Chicago Cubs）接下2016年世界大賽封王戰的最後一顆出局球。這位四屆金手套得主於去年9月正式退休。沃托（Joey Votto）效力於辛辛那提紅人（Cincinnati Reds）長達17季，曾於2010年榮膺國聯MVP，並於2024年結束職業生涯。對於這些退役球星的加入，NBC體育執行製作人薩姆-弗拉德（Sam Flood）表示：「我們非常興奮能迎來這三位剛離開球場的巨星，他們能針對球員、球隊以及棒球的獨特魅力提供最即時且深刻的見解。」NBC曾於1939年至1989年間長期轉播MLB，本次回歸展現了強大企圖心。除了聘請傳奇主播鮑伯-科斯塔斯（Bob Costas）主持賽前節目，還在超級盃期間推出了由洋基重砲賈吉（Aaron Judge）主演的宣傳廣告。3月26日開幕戰雙重賽首戰由上屆國聯賽揚獎得主史基斯（Paul Skenes）領軍的匹茲堡海盜（Pittsburgh Pirates），對決索托（Juan Soto）加盟後的紐約大都會（New York Mets）。晚場則由尋求三連霸的世界大賽衛冕軍洛杉磯道奇，將在主場迎戰亞利桑那響尾蛇（Arizona Diamondbacks）。今年的轉播重心將放在Peacock串流平台與NBCSN頻道。首場「周日棒球之夜」將於3月29日登場，由美聯中區冠軍克里夫蘭守護者（Cleveland Guardians）對決美聯西區冠軍西雅圖水手（Seattle Mariners）。NBC主頻道的週日賽事則預計從4月12日開始，由守護者作客挑戰亞特蘭大勇士（Atlanta Braves）。MLB首席行銷長烏茲瑪-勞恩（Uzma Rawn Dowler）對此合作給予高度評價，認為NBC將為棒球推廣注入全新的創意與能量。這群剛脫下球衣的球評們，無疑將成為今年大聯盟賽場外的另一大看點。