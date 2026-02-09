金鐘主持人Lulu（黃路梓茵）和陳漢典新婚3個多月，夫妻倆工作滿檔，正值公司行號尾牙旺季，Lulu近日主持中醫院所的尾牙，收到院方送的終身免掛號費大禮，連老公陳漢典也收到昂貴的中藥材龜鹿二仙膠，讓Lulu大呼：「直接一人主持、兩人滋補！」
Lulu收尾牙主持大禮 拿終身免掛號費金卡
7日晚間，Lulu和派翠克在高雄展覽館主持馬光醫療網的尾牙，她形容是「史上最瘋尾牙」，除了很感謝對方在自己去年主持完，一下台就敲今年的檔期，「居然還可以收到『馬光之友大禮』，終身免掛號費，還特地做了一張專屬我的金卡（未免太感動）！」
老公陳漢典也受惠 收1年份龜鹿二仙膠
此外，Lulu的老公陳漢典也被照顧，收到馬光中醫送的中藥高檔補品、1年份的龜鹿二仙膠，Lulu打趣地說：「直接一人主持、兩人滋補！我真的銘感五內！感恩再感恩！」她表示，每一次的尾牙主持都是一次交心，看到馬光的夥伴彼此間如此有愛，與病患的交流也如同家人般貼近，讓她非常感動，謝謝對方今年再度邀請。
貼文曝光讓網友大為羨慕，「實力是給有做功課準備的人，值得肯定的」、「我想去」、「Lulu就是這麼率真直白的真性情，真是單純的好可愛，難怪得人疼」、「好友憑證卡也太用心太貼心了吧！」
斥資千萬席開百餘桌 獎品總價值270萬
據了解，馬光醫療網當晚斥資千萬，席開101桌，超過900位醫師、員工及其眷屬一同參與，現場提供多項總價270萬元的獎項回饋員工，最大獎為市價約6萬元的「雙人東京迪士尼5天4夜機加酒」，並加碼抽出一台兩黃金、價值10萬元的名牌包等，此外，新年度還將提撥6000萬元的預算，用在員工調薪與系統升級，相當大手筆。
資料來源：Lulu 黃路梓茵臉書
