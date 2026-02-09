我是廣告 請繼續往下閱讀

第51屆日本眾議院選舉8日結果出爐，由日本首相高市早苗率領的自民黨在國會選舉中大勝，不僅徹底擊敗在野黨中道改革聯合，甚至還因為贏太多，在多個選區出現比例代表候補人選不足的情況，總計竟需把14席分配給其他政黨。日本眾議院選舉採取「小選區」與「比例代表」並立的選舉制度，小選區席次有 289 個，比例代表席次 176 個，可以重複參選，候選人若在單一選區落選，若同時也在該選區比例代表名單上，仍有機會靠比例代表復活進入國會，這次重複參選者共有749人。與此同時，若單一政黨在某選區大勝，當比例代表提名出現不足時，並無辦法事後補人，只能將原本可取得的席次讓給其他政黨並按比例分配；此次國會大選，自民黨四個選區中就因贏太多而導致許多重複候補人選紛紛遞補上，出現被迫讓席的情況，總計少掉14席。根據NHK報導，在南關東選區，自民黨雖然獲得可取得比例代表10席的得票數，但比例代表名單少了6席，結果有2席分配給中道改革聯盟，另有各1席分別分配給日本維新會、國民民主黨、令和新選組以及未來團隊。在東京選區，自民黨獲得可取得8席的得票數，但比例名單少5席，其中2席分配給中道改革聯盟，另各1席分配給國民民主黨、參政黨及未來團隊。在北陸信越區，自民黨原可取得5席，但少2席，由中道取得2席；中國選區，自民黨原可取得6席，但名單不足1席，該席分配給日本維新會。另一方面，在近畿區，未來團隊獲得足以確保2席的得票數，但由於列入比例名單的2名候選人，在重複參選的小選區中皆未能取得有效票10％的門檻，因而雙雙自比例名單中被剔除，2席改由中道改革和維新會各獲得1席。