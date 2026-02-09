我是廣告 請繼續往下閱讀

電影《世紀血案》取材自台灣重大歷史事件，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，也讓發生於1980年的「林宅血案」，再度成為輿論關注焦點。對此，作家苦苓認為，「可以原諒，但不可以忘記」，否則就會讓某一個威權統治者的陰影逐漸籠罩，至於所說是誰，他也意有所指稱「懂的就懂」。苦苓今（9）日一早在臉書發文表示，這件事的重點其實已經不在「兇手是誰？」，而是「為什麼要殺她們？」他直言，林義雄的老媽媽、3個女兒關反對運動什麼事？關林義雄「涉嫌叛亂」什麼事？為什麼要殘忍殺害她們3位、倖存的1位也身受重傷、完全慘不忍睹？「因為強權統治者要擊垮反對者的手段，就是摧毀身心。」苦苓指出，除了漫長的拘禁、殘忍的刑求，並提及方素敏去獄所看望林義雄時，他的十指指甲都是黑的，此外還包括死亡的威脅，林義雄知道自己可能被求處死刑，但他始終不改其志、不向獨裁者屈服。苦苓認為，林奐均也不是僥倖死裡逃生，職業殺手怎麼可能失手？那是故意留她一條活命，來見證現場的慘狀，讓外界知道他們可以有多兇殘。既然林義雄能忍住肉體的痛苦，他們就從精神上、意志上擊垮他，讓他崩潰、甚至悔恨，也給其他反對運動者強烈的警告：「這，只是第一個例子而已。」苦苓直言，他講這些，不是為了要挑起仇恨，不管是二二八、白色恐怖到美麗島事件，「我們都可以原諒、但不可以忘記」。因為一旦忘記了，就會輕忽、就會不知不覺，毫無警惕地讓某一個威權統治者的陰影逐漸籠罩，至於自己所說的人是誰，懂的就懂。