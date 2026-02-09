我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周春米校閱威力掃蕩擴大臨檢暨警力展示。（圖／屏東警方提供）

▲屏東警民力展開威力掃蕩巡邏與臨檢及機動攔查。（圖／屏東警方提供）

為確保115年春節期間治安平穩、交通順暢，讓縣民與返鄉遊客安心過好年，屏東縣警局自2月9日22時起至2月23日24時止，全面啟動為期15天的「加強重要節日安全維護工作」。專案前夕於8日晚間在屏東分局前廣場舉辦「威力掃蕩擴大臨檢暨警力展示校閱活動」，由縣長周春米主持，結合憲兵及協勤民力，針對治安顧慮場所、易滋事熱點及重要交通節點展開高強度掃蕩，展現春節維安決心。本次勤務導入科技警政與智慧警勤系統，運用即時蒐證分析、車牌辨識與勤務動態掌握，精準部署警力。當晚動員警力36名、憲兵4名、協勤民力40名，出動巡邏車18輛、大型重機4輛，自屏東市信義路集結後展開巡邏臨檢與機動攔查，強化治安與交通防護。警察局長甘炎民指出，近期治安成果亮眼，兩個月內破獲竊盜303件、羈押慣竊4人；查獲毒品案件270件140人、毒品160公斤餘；查扣槍械8支，破獲職業賭場3件；打詐方面破獲集團13件76人，攔阻詐騙46件、金額逾3,232萬元，顯示壓制犯罪成效。周春米感謝第一線警察及協勤民力辛勞，強調縣府將持續整合警政與民力資源、善用科技警政，打造綿密治安防護網，讓民眾返鄉出遊都能平安順暢過好年。