春節連假玩遊戲最殺時間！任天堂（Nintendo）一年一度的新春優惠今（9）日公布，2月11日起為期2周至2月24日，台灣eShop商城多款Switch、Switch 2遊戲都祭出降價優惠，最低只要1.6折，包括《斯普拉遁3》、《薩爾達傳說 智慧的再現》、《太鼓達人》等都可以便宜買入手。

任天堂表示，2026年新春優惠包含Nintendo發行的指定遊戲軟體，以及多款第三方廠商遊戲及新增內容，除了最新一代的Switch 2外，初代Switch遊戲也都有，優惠時間自2026年2月11日（三）0:00至2026年2月24日（四）23:59，本次新春優惠共25款遊戲，最低下殺1.6折，最便宜只要270元就可以入手。

▲任天堂2026年新春優惠，除了最新一代的Switch 2遊戲外，初代Switch遊戲也都有打折。（圖／記者吳翊緁攝）
任天堂新春優惠內容

📌《斯普拉遁3》
■優惠價格：TWD 1339 → TWD 939　[29% OFF]

📌《斯普拉遁3》擴充票
■優惠價格：TWD 630 → TWD 449　[28% OFF]

📌《斯普拉遁3》＋擴充票組合
■優惠價格：TWD 1969 → TWD 1388　[29% OFF]

📌《薩爾達傳說 智慧的再現》
■優惠價格：TWD 1539 → TWD 1079　[29% OFF]

📌《Everybody 1-2-Switch!》
■優惠價格：TWD 649 → TWD 459　[29% OFF]

📌《世界遊戲大全51》
■優惠價格：TWD 889 → TWD 629　[29% OFF]

📌《泡泡龍 4 伙伴》
■優惠價格：TWD 1050 → TWD 315　[70% OFF]

📌《絕對魔權》
■優惠價格：TWD 590 → TWD 472　[20% OFF]

📌《熱血三國志 亂世風雲》
■優惠價格：TWD 1029 → TWD 565　[45% OFF]

📌《NARUTO X BORUTO 火影忍者 終極風暴羈絆 豪華數位版》
■優惠價格：TWD 2490 → TWD 980　[60% OFF]

▲《NARUTO X BORUTO 火影忍者 終極風暴羈絆 豪華數位版》新春優惠價為980元。（圖／任天堂提供）
📌《PATAPON 1+2 REPLAY》
■優惠價格：TWD 990 → TWD 608　[38% OFF]

📌《太鼓之達人 咚咚雷音祭》
■優惠價格：TWD 1490 → TWD 358　[75% OFF]

📌《MONSTER HUNTER RISE + SUNBREAK 組合包》
■優惠價格：TWD 1690 → TWD 270　[84% OFF]

📌《Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy（逆轉裁判123 成步堂精選集）》
■優惠價格：TWD 860 → TWD 283　[67% OFF]

📌《Street Fighter 6》
■優惠價格：TWD 1130 → TWD 565　[50% OFF]

📌《MARVEL Cosmic Invasion（漫威宇宙入侵）》
■優惠價格：TWD 891 → TWD 757　[15% OFF]

📌《屋頂與巷弄（Rooftops & Alleys）》
■優惠價格：TWD 790 → TWD 632　[20% OFF]

📌《真‧三國無雙７ with 猛將傳 DX》
■優惠價格：TWD 1890 → TWD 1134　[40% OFF]

📌《萊莎的鍊金工房 ～秘密三部曲～ DX》
■優惠價格：TWD 2690 → TWD 2421　[10% OFF]

▲《萊莎的鍊金工房 ～秘密三部曲～ DX》，新春優惠價為2421元。（圖／任天堂提供）
📌《天穗之咲稻姬》
■優惠價格：TWD 650 → TWD 325　[50% OFF]

📌《牧場物語 來吧！風之繁華市集 Nintendo Switch 2 Edition》
■優惠價格：TWD 1590 → TWD 1272　[20% OFF]

📌《機甲戰魔 神話之裔（DAEMON X MACHINA TITANIC SCION）》
■優惠價格：TWD 1790 → TWD 895　[50% OFF]

📌《女神異聞錄３ Reload（Persona 3 Reload）》
■優惠價格：TWD 1790 → TWD 1163　[35% OFF]

📌《索尼克賽車 交叉世界》
■優惠價格：TWD 1790 → TWD 1074　[40% OFF]

📌《鬼滅之刃 火之神血風譚2》
■優惠價格：TWD 1790 → TWD 1074　[40% OFF]

📌《CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION》
■優惠價格：TWD 1490 → TWD 596　[60% OFF]

📌《歧路旅人0 OCTOPATH TRAVELER 0》
■優惠價格：TWD 1490 → TWD 1192　[20% OFF]

▲《歧路旅人0 OCTOPATH TRAVELER 0》，新春優惠價為1192元。（圖／任天堂提供）
資料來源：任天堂

