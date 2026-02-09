春節連假玩遊戲最殺時間！任天堂（Nintendo）一年一度的新春優惠今（9）日公布，2月11日起為期2周至2月24日，台灣eShop商城多款Switch、Switch 2遊戲都祭出降價優惠，最低只要1.6折，包括《斯普拉遁3》、《薩爾達傳說 智慧的再現》、《太鼓達人》等都可以便宜買入手。
任天堂表示，2026年新春優惠包含Nintendo發行的指定遊戲軟體，以及多款第三方廠商遊戲及新增內容，除了最新一代的Switch 2外，初代Switch遊戲也都有，優惠時間自2026年2月11日（三）0:00至2026年2月24日（四）23:59，本次新春優惠共25款遊戲，最低下殺1.6折，最便宜只要270元就可以入手。
任天堂新春優惠內容
📌《斯普拉遁3》
■優惠價格：TWD 1339 → TWD 939 [29% OFF]
📌《斯普拉遁3》擴充票
■優惠價格：TWD 630 → TWD 449 [28% OFF]
📌《斯普拉遁3》＋擴充票組合
■優惠價格：TWD 1969 → TWD 1388 [29% OFF]
📌《薩爾達傳說 智慧的再現》
■優惠價格：TWD 1539 → TWD 1079 [29% OFF]
📌《Everybody 1-2-Switch!》
■優惠價格：TWD 649 → TWD 459 [29% OFF]
📌《世界遊戲大全51》
■優惠價格：TWD 889 → TWD 629 [29% OFF]
📌《泡泡龍 4 伙伴》
■優惠價格：TWD 1050 → TWD 315 [70% OFF]
📌《絕對魔權》
■優惠價格：TWD 590 → TWD 472 [20% OFF]
📌《熱血三國志 亂世風雲》
■優惠價格：TWD 1029 → TWD 565 [45% OFF]
📌《NARUTO X BORUTO 火影忍者 終極風暴羈絆 豪華數位版》
■優惠價格：TWD 2490 → TWD 980 [60% OFF]
📌《PATAPON 1+2 REPLAY》
■優惠價格：TWD 990 → TWD 608 [38% OFF]
📌《太鼓之達人 咚咚雷音祭》
■優惠價格：TWD 1490 → TWD 358 [75% OFF]
📌《MONSTER HUNTER RISE + SUNBREAK 組合包》
■優惠價格：TWD 1690 → TWD 270 [84% OFF]
📌《Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy（逆轉裁判123 成步堂精選集）》
■優惠價格：TWD 860 → TWD 283 [67% OFF]
📌《Street Fighter 6》
■優惠價格：TWD 1130 → TWD 565 [50% OFF]
📌《MARVEL Cosmic Invasion（漫威宇宙入侵）》
■優惠價格：TWD 891 → TWD 757 [15% OFF]
📌《屋頂與巷弄（Rooftops & Alleys）》
■優惠價格：TWD 790 → TWD 632 [20% OFF]
📌《真‧三國無雙７ with 猛將傳 DX》
■優惠價格：TWD 1890 → TWD 1134 [40% OFF]
📌《萊莎的鍊金工房 ～秘密三部曲～ DX》
■優惠價格：TWD 2690 → TWD 2421 [10% OFF]
📌《天穗之咲稻姬》
■優惠價格：TWD 650 → TWD 325 [50% OFF]
📌《牧場物語 來吧！風之繁華市集 Nintendo Switch 2 Edition》
■優惠價格：TWD 1590 → TWD 1272 [20% OFF]
📌《機甲戰魔 神話之裔（DAEMON X MACHINA TITANIC SCION）》
■優惠價格：TWD 1790 → TWD 895 [50% OFF]
📌《女神異聞錄３ Reload（Persona 3 Reload）》
■優惠價格：TWD 1790 → TWD 1163 [35% OFF]
📌《索尼克賽車 交叉世界》
■優惠價格：TWD 1790 → TWD 1074 [40% OFF]
📌《鬼滅之刃 火之神血風譚2》
■優惠價格：TWD 1790 → TWD 1074 [40% OFF]
📌《CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION》
■優惠價格：TWD 1490 → TWD 596 [60% OFF]
📌《歧路旅人0 OCTOPATH TRAVELER 0》
■優惠價格：TWD 1490 → TWD 1192 [20% OFF]
資料來源：任天堂
