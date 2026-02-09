我是廣告 請繼續往下閱讀

台日對決戰套票限量25組 虎航：3月5往返航班換上應援頭墊紙

隨著2026世界棒球經典賽（WBC）的熱潮席捲全台，經典賽事門票一開賣瞬間秒殺。台灣虎航今（9）日宣布，攜手台灣運動觀光發展協會推出限量的中華隊應援套票，內容包括東京來回機票與台日、台韓大戰2場賽事門票，將於明（10）日10時準時開賣。台灣虎航說明，此次「熱血應援雙賽套票」全台僅限量5組，售價為「新台幣30,800元」，套票內容包含「台灣虎航桃園往返東京的來回機票」，且擁有台日、台韓對決2場最難入手的賽事門票；持有此套票的球迷，將能同時參與3月6日的台日大戰與3月8日的台韓大戰。虎航表示，若球迷想鎖定最具話題的台日對決，台灣虎航也提供限量25組的「熱血應援台日套票」，售價為新台幣2萬9800元。套票同樣包含桃園至東京成田的來回機票，並提供1張3月6日台日大戰的外野應援席門票，球迷可置身在最受矚目的賽事中，親身感受東京巨蛋內全場沸騰的應援吶喊氛圍。為了營造最強大的應援氣勢，台灣虎航規劃應援主題航班，3月5日往返桃園及東京成田的IT200、IT201、IT202、IT203航班，機艙內將全面換上應援頭墊紙。除了機艙布置外，還有指定航班的限定加碼活動，凡是搭乘3月5日IT202的旅客，皆有機會再獲得加碼應援毛巾乙份。更多套票詳細資訊，