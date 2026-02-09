我是廣告 請繼續往下閱讀

▲康茵茵日前跟閨蜜成語蕎（如圖）一起到咖啡廳約會。（圖／成語蕎 Jenny Cheng FB）

藝人康茵茵日前在台北華山文創園區，被目擊與一名「神祕對象」喝下午茶，席間兩人互動親密甚至，還互相餵食，引發外界對她新戀情的揣測；不過康茵茵隨後在社群平台PO照，親自揭曉謎底，證實當天的約會對象其實是好閨蜜成語蕎。兩人當天還特地穿著白色系的「閨蜜裝」亮相，不僅開心享受午後時光，還一同前往參觀「蜷川實花展」，展現姊妹淘之間的好感情。康茵茵在3日被目擊與友人在咖啡廳內開心聊天，據《CTWANT》報導，兩人還親暱地拿叉子互相餵食沙拉，由於角度看不到對面的另一人，讓讀者好奇約會對象是誰。康茵茵事後曬出「男友視角」照片澄清，其實是跟閨蜜成語蕎約會。這也不是兩人首次展現超好交情，過去她們就曾被拍到吃飯時只顧著幫對方拍美照，而冷落身旁的男性友人，也就是健身教練Cliff，這次雖然身邊沒有護花使者，兩個女生的約會行程依然排得相當充實精彩。康茵茵畢業於國立台北藝術大學舞蹈學系，精通芭蕾、現代舞及多種民族舞蹈。她最初在綜藝節目《大學生了沒》中，以專業舞者背景與高難度的芭蕾表演令人印象深刻，被譽為「芭蕾女神」。早期她也曾與夏語心、舒子晨組成性感舞蹈女團《犯規小姐》，以強勁的舞力與性感體態在網路與各大綜藝節目引發話題。除此之外，康茵茵還長期深耕舞台劇領域，自2010年起加入全民大劇團，參演包括《瘋狂電視台》、《瘋狂伸展台》及《你好，我是接體員》等多部經典作品，演藝資歷長達十餘年。她曾坦言早期對口條缺乏自信，透過上百場舞台劇的磨練，成功轉型為能演能唱的實力派女演員，並於2022年在《仁愛路六號》中擔綱女主角，獲得業界高度肯定。私生活方面，康茵茵最廣為人知的緋聞對象，就是日籍藝人夢多。兩人於2017年傳出熱戀，曾多次被目擊同遊泰國、美國，甚至一度傳出論及婚嫁。然而這段感情在2018年底畫下句點，當時更爆出疑似遭對方劈腿、冷處理而分手的傳聞。除此之外，康茵茵也曾坦承為了陪某任男友見家長而放棄電影女主角的演出機會，還在節目自嘲是戀愛腦，而這段慘痛經歷也讓她決心未來要更愛自己。