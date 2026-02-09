我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著水湳經貿園區、綠美圖及台中國際會展中心陸續啟用，周邊交通流量倍增。為解決瓶頸，立法委員楊瓊瓔與台中市議員楊大鋐今（9）日邀集相關單位現勘「中平路銜接中平北路新建橋梁工程」。經協調，水利署同意加速河川治理計畫審議，建設局將同步啟動發包，目標力拚今年9月動工、明年5月完工通車，較原定程縮短至少一年。建設局指出，新建橋梁須跨越港尾子溪，若依舊版（民國99年）治理計畫，工程費較高且銜接不順；若採新版（114年）修訂計畫，橋長可縮短至25.5公尺、經費降至4494萬元，且路型更平順。然而，新版計畫依正常程序需待116年底公告，恐嚴重延宕工程。對此，楊瓊瓔強烈要求「行政程序同步併行」。經協調，水利署允諾將審議期程縮短至半年內，預計今年8月底前完成公告；建設局則採同步作業模式，提前進行工程設計與發包準備。議員楊大鋐強調，該橋梁雖短，卻是串聯水湳經貿園區與周邊路網的關鍵節點。過去牛埔橋改建期間曾設置便橋，交通分流效益顯著，地方對此期待已久。港尾里長楊忠義亦表示，盼工程盡早完工，緩解會展中心啟用後的車潮壓力。除橋梁工程外，一行人也視察了「中平安居社宅」周邊道路規劃。針對大石里長吳忠華與楊大鋐指出，現行設計導致皇城街、信平路銜接處呈「S形彎道」及「漏斗狀」瓶頸，恐增車禍風險。都發局回應將配合都市計畫通盤檢討；楊瓊瓔則要求相關局處研擬改善方案，並定於農曆年後首週再次現勘，確保道路安全無虞。