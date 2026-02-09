我是廣告 請繼續往下閱讀

出身高雄梓官、在橋頭成長，曾任高雄市長陳其邁機要的蔣宛庭正式登記參與民進黨高雄市議員黨內初選。蔣宛庭期盼能以更大的力量為地方爭取資源。她也指出，未來將持續關注社福資源，減輕三明治世代在育兒及長照上的壓力，打造跨世代宜居的生活環境，延續高雄的城市發展。「我是梓官的子孫、橋頭的女兒，對家鄉有說不完的感情。」蔣宛庭出身梓官在地蔣姓家族，長輩遷至橋頭落地深根。因熱情且關懷公共事務的性格，讓她投入公眾服務，先後擔任陳政聞議員辦公室主任及陳其邁市長機要，12年來始終在第一線服務，也讓她得以走入鄰里、傾聽市民需求，更了解如何協助鄉親解決問題。談及參選初衷，蔣宛庭表示，希望為地方爭取更多社會福利資源，減輕三明治世代的壓力。她描繪，理想的生活環境是長輩能在關懷據點安心交流，年輕父母可以放心將孩子送托，孩子放學後也能安全成長、自在互動。蔣宛庭也深信市民過得好，城市自然更美好。未來將以行動回應期待，與市民攜手努力，讓高雄持續向前。