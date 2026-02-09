我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林女抱著愛貓及時逃生求救，而這起意外也造成85歲的蔡姓老翁輕微嗆傷。（圖／翻攝畫面）

台北市中山區中山北路二段巷弄內的一處公寓今（9日）上午10時許發生一起火警意外，一名22歲的林姓女子疑似在套房內點火後入睡，過程中不慎點燃周遭地毯，瞬間起火。林女見狀後驚慌失措，抱著貓尖叫逃生並報案。警消獲報到場後立刻進行灌救，導致一名85歲老翁輕微嗆傷送醫治療，所幸並無生命危險。據了解，林女平時有使用香氛蠟燭的習慣，今（9日）一早入睡時因忘記將火源熄滅，導致蠟燭不慎點燃周遭易燃物引發火勢，隨即冒出濃濃黑煙，直接竄出公寓門窗，嚇壞鄰近的居民。林女聞到異味於睡夢中驚醒，尖叫報案求救並將愛貓抱起衝出門外。警方獲報後立即派遣員警趕赴現場，配合消防單位進行搶救，並同步實施交通管制及周邊警戒維護，確保救災動線順暢。後續現場火勢經消防人員撲滅，發現一名85歲獨居的蔡姓老翁嗆傷，已由救護人員送醫治療。對於林女的行為，全案詢後將依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。