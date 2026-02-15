我是廣告 請繼續往下閱讀

容易流汗、有傷口小心 皮膚科醫：即便不能洗也建議要熨斗燙過

▲醫師說，衣服都建議清潔過，尤其又以顏色鮮豔、貼身衣褲而言，更是不少女較容易接觸到的。（示意圖／取自pixabay）

冒症狀快換衣服 醫：接觸到部分不要抓

過年穿新衣的傳統儀式感，讓不少人會在年前採購一波，而平時也會透過網路平台購買衣服，包裝好的狀態下究竟是否可以直接穿呢？毒物專家及皮膚科醫師皆表示，「還是要洗」。因為新衣服可能會添加防皺的甲醛化學物質等，有些較敏感的人可能會過敏，建議至少要用「清水」洗過為佳。新衣服買回家到底要不要洗？林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海受訪時說，「自己一定會洗過。」醫師提到，有些新衣服可能會添加甲醛，目的是防皺、防腐。但甲醛屬於一種致癌物，可能會引起皮膚過敏反應，顏宗海提到，另外還有一種「定型劑」，可能會從壬基苯酚聚乙氧基醇（nonylphenol ethoxylate） 代謝成壬基苯（nonylphenol），而這屬於環境荷爾蒙，可能會對環境造成破壞。顏宗海強調，衣服還是洗完後再穿會比較好。林口長庚皮膚科主治醫師黃易欣受訪時則提到，無論是新衣服、圍巾或手套等，只要是會貼身到皮膚的衣物，都建議買回家後先以清水或中性洗潔劑清潔後為佳。即便是不能洗的衣物，醫師建議，掛在外面通風曝曬，或使用高溫熨斗消毒後會比較好。黃易欣說，這不僅是衛生的問題，因為衣物從製作到上架的過程中，會沾染到許多刺激皮膚的過敏源或化學藥劑，例如灰塵、粉塵等，就可能引發過敏。還有堆積在較潮濕環境保存，可能會孳生黴菌、細菌，若容易流汗的人，或是身體有傷口者，可能就要小心感染問題。黃易欣說明，若衣服額外添加抗發霉、防蟲的化學藥劑，可能會有刺激性接觸性皮膚炎。至於要如何判斷是因為衣服引起的過敏或發炎，黃易欣則說，其實會先看皮膚變化分布位置就是診斷的重要標準，通常會在衣服接觸、覆蓋區域，因此以「手背」或「脖子」區域就不太會有變化，通常會是膝蓋、肘窩或是領口、袖口等為主。黃易欣分享，先前就曾遇過個案身上出現疹子，範圍就如同一件衣服，包括領口、袖口都出現一圈。醫師提到，常見出現在年輕女性，較容易買顏色鮮豔的衣服、貼身如內衣褲、瑜珈褲等，以消費市場來說，大多也是女性較容易接觸到。不過，在清洗衣物的部分，尤其又以顏色鮮豔、印花較多，還有標榜免燙抗皺功能的衣物，都建議一定要先洗過。黃易欣說，有症狀時，建議當下要盡快將衣服換掉後，並以寬鬆、透氣且習慣穿的衣物為主。有接觸的皮膚部分則可使用清水沖洗。黃易欣提醒，一旦出現會癢、發熱或發炎的反應，可先冰敷，不要搔抓，避免創造傷口讓發炎更嚴重。醫師表示，假設連假期間待在家，不一定有藥膏可擦，可先用無香精、無酒精的保濕乳液，因為有修復肌膚屏障的功能，在表皮形成保護膜，不容易受到其他過敏原或加重刺激。最重要的是，即便很癢也不能抓。黃易欣提到，如果有疼痛、紅腫，可先觀察2、3天，症狀持續擴大時，甚至出現水泡、破皮或滲液則應盡快就醫。另外，最危險的就是有呼吸困難，或是嘴唇、眼周腫脹，還是直接到急診為佳。