▲中區第二市場停車場內的「中區親子館」開幕(圖／社會局提供)

▲親子館不僅完全免費且設施豐富，並提供親子共融，玩具共享等育樂功能(圖／社會局提供)

台中市「區區有親子館」政策再下一城！中區第二市場停車場內的「中區親子館」於今（9）日正式開幕。現場與家長及幼兒共同繪製春聯，歡慶新年。市長盧秀燕表示，過去中區及西區等舊城區缺乏大型親子空間，中區親子館的啟用是給在地家庭最好的新年賀禮。市長盧秀燕指出，中區是全台面積最小的行政區（僅0.88平方公里），尋覓場地不易。市府團隊發揮創意，將空間「立體化」，結合第二市場停車場現有空間，打造出這座交通最便利的親子館。館址樓下即擁有超過1,000個汽機車停車位，解決了家長「帶小孩大包小包、停車難」的痛點。身為六都唯一的女性市長，盧市長強調照顧孩子是市府的首要任務。她上任至今，積極爭取預算與用地，已將台中市親子館由 4 間大幅增加至 21 間，就連海拔最高的和平區也已設館。根據最新調查，市府在育兒福利、公托公幼及生育津貼等項目的滿意度高達 68.3%，整體施政滿意度更突破七成。為進一步支持年輕家庭，生育津貼自今年起加碼，第三胎提高至 3 萬、第五胎達 5 萬；新學期更啟動「有鈣讚」計畫，免費提供幼兒與國小生牛奶補充鈣質，守護孩子成長。社會局表示，中區親子館室內約67坪，規劃三大主題區，靜態的「暖暖創意基地」、動態的「能量發電廠」及專為寶寶設計的「小太陽萌芽區」。課程設計更融入中區特色，推出「太陽餅烘焙」與「舊城巡禮」，並設計專屬吉祥物「陽樂多」。館內玩具均經嚴格消毒並提供免費借用，落實環保與資源共享。中區親子館開放時間為週二至週日，上午 9 時至下午 5 時。家長可先至「台中市育兒資源網」預約或現場排隊入館。這座位於舊城區核心的新據點，不僅硬體設備齊全且完全免費，更充滿在地文化溫度，將成為台中市最受家長歡迎的育兒新天堂。（台中市政府新聞局廣告）