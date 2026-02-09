我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王淨被網友形容面相神似芒果，貼文引來1.3萬人按讚、3千多人轉發。（圖／王淨IG@_ginglebellaaa ）

▲王淨戲齡才9年，已經交出國片《瀑布》、《月老》等代表作，更憑《返校》拿下北影影后，也是金鐘、金馬獎入圍常客。（圖／金馬獎執委會提供）

女神王淨美貌與演技實力兼具，戲齡才9年，已經交出國片《瀑布》、《月老》等代表作，更憑《返校》拿下北影影后，也是金鐘、金馬獎入圍常客。王淨近來勤跑新片《功夫》的宣傳，曝光率不小，有網友突然發現，她的長相貌似芒果，引來破萬人附和，「好煩，看過回不去！」一名網友在Threads發文，討論王淨的面貌，指出她和女星范曉萱剛出道時的長相很相像，獲得上千人點讚，沒想到，另一位網友評論的留言迅速超越原PO的讚數，該條留言為「范曉萱是真漂亮，沒有死角，王淨有個角度很像芒果。」該名網友還貼出王淨側臉和芒果的對比圖，並公開道歉：「對不起，王淨的粉絲們，有一陣子她的戲真的多到，突然就覺得她某個角度很像芒果。」王淨像芒果的貼文和留言，至截稿前已經突破1.3萬人按讚、3千多人轉發。其他網友表示：「以為是什麼隱喻，結果是真的芒果」、「她其實有一點厚斗，但是，是好看那種」、「我就一直覺得她長得很像什麼東西！原來是芒果！害我笑到咳嗽」、「從沒想過有人可以像芒果」、「用詞真的很精準」、「至少是幾乎零缺點而且一堆人超愛的水果啦！」王淨在2024年因為接連出演影集《正港分局》、電影《鬼才之道》等影視作品和廣告，加上串流平台密集播放，讓她的曝光率飆高，遭部分網友質疑「有在挑劇本嗎」、「怎麼又是她」，認為看膩王淨，而女神還真的相隔1年多才推出新片《功夫》，對此，王淨受訪時回應：「也不會想說刻意減少曝光，只是想多留時間學些新的東西。」為了新作北中南跑透透，王淨雖然所到之處都受到熱烈歡迎，卻不免又被問到有網友抱怨「怎麼又是她？怎麼都是王淨？」她近日在節目《驚奇玩起來 AmazingTalker Show》無奈地表示，作品推出的檔期不是她能決定，還曾經一度不開心到為此關掉Threads。