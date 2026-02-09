我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中龍鋼鐵公司通過台灣智慧財產管理規範之驗證，以展現推行智財管理之成效。(資料照／記者黃守作攝)

中龍鋼鐵公司通過台灣智慧財產管理規範之驗證，於日前在台北市集思台大會議中心，舉辦115年TIPS頒證典禮，表揚在智財管理展現成效並於114年通過TIPS驗證之企業，由經濟部產業發展署副署長鄒宇新頒發TIPS驗證A級證書，由中龍鋼鐵公司總經理梁乃文代表受獎，以展現推行智財管理之成效。中龍鋼鐵公司總經理梁乃文表示，中龍鋼鐵公司自113年第3季開始導入台灣智慧財產管理規範(TIPS)，完成商標及營業秘密盤點及完善管理制度，並於114年10月首次通過驗證，並於日前在台北市集思台大會議中心，接受經濟部產業發展署副署長鄒宇新頒發TIPS驗證A級證書。梁乃文說，台灣智慧財產管理規範(TIPS)是以國際標準組織(ISO)高階架構所建構之智慧財產管理規範，由經濟部產業發展署主辦，並委由資訊工業策進會科技法律研究所執行，主要目的為協助企業透過PDCA循環強化智財管理，強調智慧財產之取得、保護、維護、運用，以降低營業秘密外洩或侵權風險，同時將研發創新方向與營運策略結合，以達到提升公司治理，維持企業競爭力永續經營之成效。梁乃文指出，中龍鋼鐵公司導入台灣智慧財產管理規範(TIPS)制度，盤點出利害關係人與內外部議題、鑑別風險與機會、制定智財政策及目標、增修標準與規章、辦理教育訓練、完成智慧財產盤點等，使台灣智慧財產管理規範(TIPS)制度能於公司內部落實執行，藉由導入並通過TIPS A級驗證，顯示公司在智慧財產制度建置、風險控管及管理落實等方面已達到國家級標準，全面提升同仁智財保護意識，為企業永續經營與核心競爭力再添重要里程碑，更是未來持續精進的起點，為該公司維持競爭力奠定良好基礎。梁乃文並指出，中龍鋼鐵公司將持續秉持中鋼集團「沒有最好，只有更好」的理念，以PDCA循環持續深化智財管理，並透過訂定年度智財管理政策與目標，一步步強化公司體質韌性，打造更完善的智慧財產管理系統，鞏固中龍鋼鐵公司市場競爭力，為我國鋼鐵產業創造更高的附加價值。