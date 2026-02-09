我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄醫學大學醫療企業工會今（9）日召開記者會，指控高醫迫護理人員「跨科支援」；高雄醫學大學附設中和紀念醫院（以下簡稱高醫）回應強調，人力規劃符合專業評估與訓練基礎，並在最大限度尊重人員意願為前提下進行工作安排，且醫療服務不中斷是醫學中心不可推卸的社會責任。高雄醫學大學醫療企業工會表示，反對高醫院方在長期人力不足未改善情況下，強推護理人員進行「跨科支援」，並要求挪移、調整國定假日作為工作日。工會痛批，此舉罔顧病人安全與醫護人員勞動權益，形同要求「骨科代診婦科」、「卡車駕駛支援開客運」，已嚴重違反醫療專業分工原則。高醫工會嚴正反對未經充分溝通與未經完整專業訓練，即恣意將護理人員跨科調動支援帶組「常態化」。醫療工作具高度專業分工，任意調動不僅增加工作風險，也讓員工承擔超出原本職責的壓力與責任，犧牲病人安全、勞工權益來填補制度性人力不足。此外，工會也補充，國定假日、休息日與例假日等為《勞動基準法》明確保障之休假權利，不應被任意挪移、調整或以其他名目變相剝奪，假日彈性化將使醫護人員難以獲得真正休息，沒有休息的醫療，只會換來更多醫療事故。高醫表示，今年春節連假長達九天，期間多數基層診所暫停門診服務，急重症與住院醫療需求勢必集中湧現。高醫以為南臺灣重要之醫學中心，肩負的不僅是單一院區的營運責任，更是維繫區域整體醫療體系穩定運作的關鍵樞紐。基於「醫療服務不中斷」的核心使命，高醫啟動春節「全方位守護配套計畫」，在兼顧病人安全、醫療品質與同仁權益的前提下，提前因應連假期間的醫療量能高峰。高醫誠摯感謝所有於春節期間堅守崗位，在團圓時刻仍站在第一線，與全國各地春節出勤的醫療夥伴一同守護民眾的健康與安全。院方亦另行提撥經費發放激勵津貼，以實際行動表達對同仁之敬意與感謝。高醫針對工會近日以不當比喻指控該院春節期間採行之短期護理人力調度，並刻意渲染為「跨科支援的危險性」，高醫也嚴正澄清，工會誤導性說法已明顯偏離護理專業實務，不僅可能造成社會對醫療運作的誤解，也未能如實反映第一線護理人員長期累積之專業能力與價值。爲感謝感謝堅守崗位同仁，高醫依法依規給付並提供額外實質激勵，高醫指出，該院同仁相關出勤給付除均依循現行法規與往例制度外，院方更另行提撥經費發放激勵津貼，並將配合健保署春節加成獎勵方案，以具體回應同仁於假期中堅守崗位的專業付出。高醫強調，該院嚴守專業、守護病安並駁斥偏頗指控，並澄清護理人力調度機制，針對工會以不當比喻指控本院春節期間護理人力支援「具有高度危險性」，高醫必須嚴正澄清並予以駁斥。春節期間，守護病安為本院唯一職責，而高醫所有人力規劃皆建立於符合專業評估與訓練基礎上執行，並在最大限度尊重同仁意願為前題下進行工作安排，以確保臨床照護品質與病人安全。高醫重申，對任何損及本院醫護形象之誹謗與誤導；或背離事實、影響民眾醫療可近性之言論，將依法追究法律責任，捍衛醫療體系的運作底線，確保醫療環境不受惡意言論干擾。