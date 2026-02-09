宏都拉斯新總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）上任，他過去曾表態若上任後將與台灣恢復邦交，宏都拉斯媒體近日報導指，隨著新政府重新營造足以讓台灣業者信任的氛圍，台商已準備重新採購宏都拉斯白蝦，採購量將達到或超越2023年斷交前的水準，宏都拉斯水產養殖協會主席也對此表示樂觀。
宏都拉斯媒體《La Tribuna》報導引述台灣貿易產業界人士說法提到，他們確認在物流與資金和設備上具備足夠的能力，來處理大量的宏都拉斯蝦類出口，規模不僅可恢復至 2023 年以前的水準，甚至有能力超過當時的出口量。
這項台宏重新進行商業往來的消息，正值阿斯夫拉上台執政之後。報導提到，新政府所營造的信任氛圍，正促使亞洲買家有強烈意願重新與中美洲夥伴重建貿易關係。
報導提到，台灣民間所釋出的訊息，對宏都拉斯的國內水產養殖產業而言，無疑是一項直接的利多。對方希望能在最短時間內重啟物流，目前仍待新政府正式建立有助於出口物流運作的外交管道。
對台灣企業而言，阿斯夫拉被視為有利於雙方商業發展，並被認定為一位關係密切的盟友。宏都拉斯全國水產養殖協會（ANDAH）主席阿馬多爾（Javier Amador）指出，隨著此次接觸，整個產業瀰漫著高度樂觀的氣氛，業界對阿斯富拉政府推動重返台灣市場寄予厚望，他強調，「產業部門對重返台灣充滿希望，因為這是一個熟悉我們產品、且願意支付合理價格的市場。」
2023 年台宏斷交後，自由貿易協定終止，宏都拉斯蝦失去了優惠准入資格，並面臨 20% 的關稅，導致其在與其他出口國競爭時處於不利地位。過去台灣市場以優惠價格吸收了宏都拉斯約 40% 的全國產量，而在過去兩年中，中國市場並未能提供同等條件。
報導提到，出口市場重新開放，有望恢復宏都拉斯南部地區喬盧特卡（Choluteca）與巴耶（Valle）養殖場的獲利能力。由於國際價格下跌與出口管道受阻，當地許多養殖場先前只能在極低甚至零利潤的情況下營運。
此外，台灣在宏都拉斯設立大使館的可能性正成為另一個關鍵因素，報導引述台商看法，認為若台灣駐宏都拉斯大使館能在雙方重新建交後重設，能夠成為出口成長以及宏國南部地區發展的新起點。
