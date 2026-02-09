我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丁噹（右）和阿弟（左）在KTV歌唱比賽現場，演唱歌曲〈可以是朋友〉，同時為現場的參賽者、圍觀的民眾送上新年祝福。（圖／相信音樂提供）

線上報名截止： 即日起延長至 2月22日（日）23:59





第二階段複賽： 3月1日（日）15:00 於錢櫃KTV台北林森店





第三階段決賽： 3月15日（日）15:00 於高雄夢時代百貨（幸福廣場）





全民情歌天后丁噹攜手Energy成員蕭景鴻（阿弟）舉辦〈可以是朋友〉KTV歌唱大賽，賽事反應熱烈，官方宣佈線上報名正式延長至2月22日。本次比賽祭出超狂獎勵，除了前三名可獲得丁噹4月18日高雄巨蛋演唱會門票及後台合照外，冠軍更能獨得10萬元高額獎金。豐厚獎金連評審阿弟都忍不住動心，開玩笑對初賽參賽者喊話：「如果找不到隊友可以找我，但得獎獎金要分我！」比賽日前（8）日於高雄流行音樂中心・靠海側音浪堤岸舉辦初賽，丁噹、阿弟與高流執行長丁度嵐共同擔任評審。為了迎接即將到來的農曆新年，阿弟精心準備了「祥獅獻瑞」環節，送上象徵好彩頭的鳳梨與蘿蔔，預祝大家馬年一路旺，更祝福丁噹4月18日的《夜遊 A Night Tour》演唱會順利成功。比賽尚未開始，丁噹就先開始演唱經典K歌〈你為什麼說謊〉，吸引路人駐足圍觀，原本是緊張的比賽，突然變成了個人演唱會，台下觀眾聽得如癡如醉。為了緩解參賽者的緊張情緒，丁噹與阿弟現場合唱指定曲〈可以是朋友〉示範，超強的現場功力反而讓選手們備感壓力。看到大家緊繃的神情，丁噹大方分享自己的獨門祕訣：「上台前可以透過跳舞消除緊張，還有放鬆舌頭非常重要！」針對許多單槍匹馬參賽的選手，阿弟則幽默自薦想當「戰友」，笑稱願意為了獎金「出賣聲音」協助參賽者奪冠。丁噹近期推出的《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯，新歌〈最痛的遺憾〉、〈曾經如今〉橫掃KKBOX各大榜單冠軍。心情大好的她，在現場加碼首唱〈最痛的遺憾〉、〈曾經如今〉、〈愛到沒力〉及金曲〈我愛他〉，並開放現場點歌，讓高雄歌迷大飽耳福。