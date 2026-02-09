我是廣告 請繼續往下閱讀

新國的彈性外交。

▲新加坡雖是島國但依舊保有戰車當作陸軍主力，中國陸軍以中新合作名義派員前往新加坡演訓。（圖／翻攝自Singapore Army FB）

▲中國八一特技飛行小組於2月初參加新加坡航展。（圖／作者提供）

先說結論再論述。1月26日傳出新加坡星光部隊要撤離台灣的新聞，主要依據《亞洲時報》一篇新加坡軍方人士的投書，大意是在台海情勢升高下，星光部隊可能撤離台灣；後續連環效應是台新外交單位都出面否認。一開始來源是網路媒體根據《Asia Time》投書進行的新聞寫作，該文指出新加坡有可能以撤離星光部隊為由要求台灣改變對中政策，這則新聞經由網站推播、國內電子媒與晚間政論節目加持，後續竟然成為一兩天的討論主題。首先要說明的是，新加坡長年派駐星光部隊是隱而不宣的秘密，但3000名駐軍撤離台灣這段文字本身就很有問題；第一星光部隊是輪訓而不是駐軍！第二每年是否有3000人也值得懷疑，根據《自由時報》2025年9月的報導為千餘人，為期6-8周。這篇Siddharath Bhowmick投書的重點是，新加坡會將星光部隊當作外交政策，以進訓與否當作台灣改變兩岸政策的基石，說真的這其實是跨大星光部隊的重要性。如前所述，這批星光部隊不是駐軍，一旦有警召回這些部隊回新加坡便是。其次是新加坡與中國解放軍演訓的場合，可能多到大家很難想像，因為大眾對兩軍演訓的新聞並不關注。星光部隊的撤離當作新加坡對台外交槓桿的新聞，總的來說，極有可能是媒體為了賺流量而選用的外電新聞，原文照登與翻譯都沒有錯，但萬一原始作者資料或是認知有誤時那又該怎麼辦？不能怎麼辦？唯一的解方是媒體的內部審查，引用外電與投書這絕對沒有問題，問題是投書人的身分與經歷，這篇投書若是學者外交部還可以說尊重個人意見，但若是政府官員投書那台灣就得予以重視，因為這種投書可能是未來新國的政策。這則三天式的新聞最大的爭論點是Siddharath Bhowmick投書時為未服役的青年，基本上外交部是可以不用回應的。不過既然《Asia Time》刊登，國內新聞網站引用與學者評論後，自然雙方外交部要予以否認，其實大眾很難理解，台新雙方是儘可能的不要讓星光部隊曝光，即使中國知之甚曉。還是一句老話，新加坡有能力選擇中國更大的演訓場將星光部隊送訓，長年以來不去的原因是甚麼？不是南台灣飲食比較好吃而是新加坡的彈性外交使然。就以實際面來說，新加坡因為腹地狹小所以有部分陸軍單位借用南台灣演訓場演訓，但與中國的經貿往來也相當多，中國多年以來都以更大的演訓場與更好的條件勸誘新加坡前往，新加坡都沒有順從；新加坡之所以選擇將星光部隊擺在台灣受訓是其彈性外交的極致表現，物換星移的結果是台灣藉由提供場地讓星光部隊演訓，形成某種程度的台新邦誼，某種程度是台灣需求新加坡較多而不是星光部隊非得要來台灣受訓不可，這種國際政治現實大眾可不能輕易忽略。還有一個重要原因是新加坡建國之初，應當說是被馬來西亞獨立時，台灣幫助甚多，高階將領協助新國建立海空軍，這種恩惠新國沒有忘記。在星光部隊是否要移往中國南海島訓練時，新國曾經以這不是一個Issue來回應，反獲得中國的敬重。不過新加坡的彈性外交作法恐出乎大眾想像之外，中新雙方的演習很密切，例如2025年12月11日，中新「合作-2025」陸軍聯合訓練開始儀式10日上午在新加坡陸軍第3師裕廊營區舉行。2025年5月，中國許昌艦與赤水號掃雷艦在參加新加坡海軍展（IMDEX）後，雙方海軍艦艇聯合演習。解放軍空軍則是於2月初派遣八一特技小組參加新加坡航展，怕了吧！你可以說新加坡背信棄義，玩兩手策略，絲毫不顧忌台新邦誼，遺忘1965年時台灣的幫助。台語有一句俗諺可以解釋這現象：隨講隨忘記、卡講講過去。各界絕對可以用距今60年前的台灣援助說項新加坡，但這種恩惠是會隨這時間被淡忘的，況且新加坡可以說，長年不將星光部隊移往中國演訓已經是互惠了。外交戰場上其實常常美日在上映，中台新三方的外交人員其實都在角力，不是粗糙的指責對方背信棄義就可了事。一個很簡單的事實是：台灣需要星光部隊還是星光部隊需要台灣？冷靜的想一想就知道其中的利害關係，誰要你外交與經歷力量都不如新加坡呢？●作者：楊威利／資深軍事評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com