▲警方查扣被搶走的240萬元現金。（圖／左營警分局提供）

忘年之交掰了！高雄一名72歲游姓男子，因想收回長期借給30歲傅姓好友的BMW小客車，且對方剛好也要跟他借款240萬元現金，雙方今日約在高鐵新左營站外碰面，怎料，過程中卻爆發口角，傅男竟直接帶走鉅款並驅車逃離。警方接獲報案後迅速以車追人順利逮到嫌犯，並當場查獲車輛與全數現金，全案訊後依侵占罪嫌將傅男移送橋頭地檢署偵辦。據了解，72歲游姓男子與30歲傅姓男子為相識多年的好友，且早在2025年5月，游男便大方將名下的BMW自小客車免費借給傅男使用，直到近日因有用車需求想將車輛取回，剛好傅男也要向對方借240萬元現金，兩人因此相約於今日碰面交接，不料，雙方在現場清點財物過程中爆發激烈口角，緊接著傅男竟直接把百萬現金拿走，隨後開著游男的車揚長而去。警方獲報案後立即以車追人，迅速鎖定目標車輛蹤跡，隨即於下午14時50分許，在翠華路與大中路匝道口，成功截獲被開走的BMW自小客車，並將涉案的傅姓男子逮捕到案。警方隨後在車內查扣了該部汽車及遭帶走的240萬元現金，訊後則依刑法侵占罪嫌，將傅男移送橋頭地檢署進一步偵辦。