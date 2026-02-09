我是廣告 請繼續往下閱讀

▲農業局長李逸安表示，動保處的燈區是中台灣燈會七大燈區其中之一，打造動物夢世界主題，將永續教育與動物題材都融入燈區設計。（圖／記者金武鳳攝，2026.2.9)

▲台中農業局長李逸安邀請民眾跟隨主角「喵喵」從神秘通道踏入，展開「動物夢世界」燈區奇幻探訪。（圖／記者金武鳳攝，2026.2.9)

2026中台灣燈會將於2月15日在台中市中央公園盛大開展。台中市政府動物保護防疫處以「動物有家 城市有愛」為核心精神，打造「動物夢世界」燈區，透過燈光藝術與故事場景，邀請民眾來一趟沉浸式觀展體驗，讓民眾在賞燈之餘，也能感受動物與人相互陪伴的溫暖連結。農業局長李逸安表示，中台灣燈會於2月15日登場，共有七大燈區，農業局燈區是其中之一，打造動物夢世界主題，將永續教育與動物題材都融入燈區設計，希透過燈會展現，讓民眾深入認識進而認同農業局相關業務。台中動物保護防疫處今天在市府陽明大樓舉辦「動物夢世界」燈區發表會，邀請如玲舞蹈表演藝術教育學院帶來「小白貓主題創意舞蹈」，以活潑童趣的舞步揭開「動物夢世界」奇幻序幕，呼應燈區以小白貓「喵喵」為主角的設定，讓現場觀眾們感受燈區的活潑童趣的氛圍與故事魅力。「動物夢世界」燈區邀請民眾跟隨主角「喵喵」從神秘通道踏入，在夢境裡逐步認識野生動物面臨的生存危機、飼養寵物的飼主責任等，在旅途中看見人與動物和諧共處的美好，提升民眾對動物福利的認知。呼應2026年馬年意象，動保處將部分「希望彩虹谷」燈組移至現場展示，打造色彩繽紛的拍照打卡點，讓現場洽公的民眾紛紛佇足拍照。「希望彩虹谷」故事設定是追逐彩虹的飛天小馬，彩虹象徵夢想與希望，每種色彩也代表生態系中各種不可或缺的角色，傳遞「每個生命都值得被尊重與保護」的設計理念。燈區亦強調永續理念，部分燈組及光環境採用環保可回收材料製作，呼應聯合國永續發展目標SDG15「保育陸域生態」，藉由絢麗吸睛的燈組向大眾傳遞源頭減量與資源循環的重要性。動保處邀請市民朋友們攜家帶眷、呼朋引伴，於燈會期間一同走進中央公園「動物夢世界」燈區，在光影交織的燦爛中重新感受生命的重量。燈區前導暖身活動「#成為動物守護者」社群分享及「#萌寵陪伴我最愛」照片徵集活動正在進行中！邀請大家一同參與，透過臉書社群影響力及抽獎活動，讓「動物有家、城市有愛」從理念走向實踐，攜手打造臺中成為對動物更友善、對環境更永續的幸福城市。