農曆過年出國旺季又到了！許多民眾也已經打包好行李箱準備出遊，不過，今（9）日清晨在桃園機場，卻發生行李箱運輸延遲1小時的事件，而釀禍元凶竟然就是許多旅客愛用的「綁帶」。對此，桃園機場公司維護處證實，類似事件平均每月高達80起，呼籲乘客注意行李託運應避開「4大NG」行為，其中就包含綁帶千萬不可過於鬆弛。
旅客行李綁帶成癱瘓機場元凶！地勤維護1小時搶修才排除狀況
桃園機場公司表示，今（9）日清晨5時54分在第一航廈，發生行李分揀系統因旅客行李綁帶鬆脫卡住，導致滾筒異常。後續經過維護人員努力，終於在6時58分完成搶修，但意外已導致分揀線一度停擺約1小時，造成現場上千名旅客排隊等候，影響行程順暢。
桃園機場公司也提到，根據統計，因行李綁帶、保護套鬆脫等類似疏失導致系統異常的事件，平均每月高達80起，因此提醒旅客，個別的行李包裝疏忽，不僅會造成自身行李損壞，更可能導致自動化分揀系統故障，進而引發大規模行李延誤，影響自己與他人。為能讓所有旅客的旅途都能準點啟程，請旅客務必在託運前再次檢查行李外觀，別讓自己成為旅伴眼中的雷隊友。
行李箱常見4大NG行為曝光！一不小心就癱瘓機場託運
事實上，過去就曾有地勤人員在網路社群Threads上沉痛呼籲：「旅客們能不用行李束帶就不要用」，因為行李束帶在中途脫落或卡住轉盤，有可能被捲入運輸帶內部，造成行李輸送帶故障，一旦故障，全機場都會遭殃。
就算真的要使用，也拜託一定要把綁法做對，「請穿過把手、並將綁帶直向固定」，而不是發生問題後，才說什麼「有綁緊」這種話。
桃園機場公司也表示，為確保託運行李輸送過程安全，呼籲旅客行李託運應避開4大NG行為：保護套／保護膜鬆脫（未固定牢固的防塵套易捲入滾輪）；行李綁帶鬆弛或吊牌過長（過長的帶子是造成系統卡死的首要元凶）；行李尺寸過長或過大（超出規格的行李易造成傳送帶受損）；行李包裝鬆散（若內容物散落，將導致整條分揀線必須停機清掃）。
資料來源：桃園機場
