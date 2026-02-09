我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄六合夜市旁的彩券行傳出刮刮樂「神感應」中獎，一名妙齡女子日前和朋友相約逛街，路過投注站時被門口喜氣裝飾吸引，直覺「好像有什麼在提醒自己」，便進店試手氣，還一口氣買下整本「2000萬超級紅包」當場開刮，結果先刮出10萬元、接著再中100萬元，讓同行友人當場嗨翻。投注站代理人黃詩儀表示，這名女子當晚前往六合夜市途中，看到店門口掛著紅燈籠，還有充氣財神迎客，立刻覺得氣氛很對、心裡冒出一股「就是這間」的感覺。進到店內後，櫃台附近擺放的紫南宮金雞也讓她更想試運氣，最後乾脆直接抱走一整本刮刮樂，決定現場刮個過癮。黃詩儀說，女子開刮沒多久就先出現10萬元獎金，朋友立刻尖叫拍手，但中獎本人反而很冷靜，繼續一張張刮下去，沒想到沒過多久又刮出100萬元等級的貳獎，店內瞬間被驚呼聲灌滿，朋友們直說「真的有感應」。據了解，這次刮出100萬元獎項的投注站為高雄市新興區民主橫路的「好好運彩券行」，中獎彩券為「2000萬超級紅包」系列，消息曝光後也引來不少民眾討論。