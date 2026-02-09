我是廣告 請繼續往下閱讀

電影《世紀血案》2月1日舉行記者會，短短幾天就迅速炎上，演員紛紛道歉、與劇組切割，導演徐琨華沉默2天後也向林義雄及家屬道歉，並表明會暫停參與所有的後製工作。這部電影大概是已經完了，不管製片方的初衷是什麼，結果顯然與他們想要的完全背道而馳，反而讓外界重新關注林宅血案那一段歷史。《世紀血案》引發爭議後，隨即被起底製作公司是費思兔文化娛樂，創辦人是蘇敬軾，曾任百勝全球董事會副主席，將肯德基做成中國第一大連鎖餐廳品牌。部分綠營人士據此認為，是中資試圖重寫台灣的歷史。費思兔2019年還拍過一部電影叫《幻術》，講的是319槍擊案自導自演，李登輝則是幕後的藏鏡人。完全站在陰謀論的角度，從綠營的對立面出發，做出簡單粗暴的指控，結果上映兩週就下檔，票房只有236萬，顯然是連深藍支持者都不願意買單。這種悽慘的票房，要說是統戰或改寫歷史，顯然是極為失敗的，反而更像是極端同溫層想要透過電影的自HIGH。如今的《世紀血案》則像是《幻術》的翻版，從陸續透露出的訊息可以看出，多數演員對自己要演的角色並沒有太多的瞭解，拍片的速度也很快，完全不像是精心製作的電影，是否真的耗資5000萬也令人懷疑。如果不是意外炎上，《世紀血案》大概率會步上《幻術》的後塵，悄悄上映、悄悄下片、票房慘澹。即便電影粗製濫造（或許片酬也不高），但參與的演員並不無辜。一個演員接個惡毒女配角色，都要擔心對自己職業生涯和形象造成的影響，遑論是參與這種高度政治敏感的演出。從事後演員的反應可以看出，很多演員對自己參與了怎樣一部的電影和自己的角色，並沒有清楚的認真，直到指責撲天蓋地而來，才發現事情大條，急忙切割。演員聲稱自己被騙，說合約中載明製片方「已保證取得合法授權」，卻沒有獲得林義雄家屬的同意，以此推卸自己的責任。但古往今來所有的文學或藝術創作，從來沒有說必須要當事人獲家屬同意的。難道以後所有人拍到蔣介石，都要去找蔣萬安或蔣友柏要授權嗎？如果家屬意見不一致時，又誰說了算呢？網路上這麼多二創的萊爾校長，極盡醜化之能事，又有誰去跟萊爾校長要過授權？林宅血案是慘絕人寰的悲劇，極端同溫層從陰謀論出發，有不同於大眾的觀點，但也應該要有一定的查證基礎，才能說服觀眾。《世紀血案》的問題不在於沒有獲得林義雄家屬的授權或同意，而在於沒有看到足夠的調查或查證，足以支持這種不同的觀點。藝術創作是言論自由的一部份，但毫無根據或基礎的指控，就是污衊和毀謗，尤其是在林宅血案這種慘絕人寰的事情上。電影製作方想要講歷史，卻又完全不做查證、沒有做歷史的心態，翻車、被罵翻真的是剛好而已。因為《世紀血案》炎上，全民還重溫了一遍林宅血案，讓一些原本不瞭解那段歷史的年輕人，更加同情民進黨、討厭國民黨，與製片者想要的效果，完全背道而馳。其實不僅僅是《世紀血案》，政治光譜另一端也有很多「文以載道」、想要包裹大量意識形態的影視作品，票房和收視率也都不怎麼樣。觀眾不是傻瓜，不會乖乖的吞下有毒的垃圾，尤其是在網路AI時代，做什麼也比看這些電影、電視有趣。政客和想搞政治的也該改變老舊的心態，別總覺得電影或電視劇就比較高級，沒能發揮想像中的影響力不說，稍有不慎就翻車。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com