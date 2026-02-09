我是廣告 請繼續往下閱讀

▲文華道會館於新春期間，攜手台中在地漢餅品牌「喜豐香」，策劃「歲光入室‧餅意有度」新春特展與住房專案，（圖／星享道提供）

▲台中據點由珍鑽國際宴會廳推出「舊客回娘家」回饋方案，舊客於春節期間回訪用餐有折扣優惠。（圖／星享道提供）

春節將至，國內旅遊與年節聚餐需求持續升溫。星享道酒店集團整合旗下台中與高雄據點，推出結合住宿體驗、在地文化與團圓餐桌的春節專案，將視覺、味覺與文化體驗融入旅程之中，提供民眾走春出遊時用餐與住宿的選項。星享道集團旗下文華道會館，於新春期間攜手台中在地漢餅品牌「喜豐香」，共同策劃「歲光入室‧餅意有度」新春特展與住房專案，透過漢餅工藝、職人木模與空間美學，呈現傳統年節文化的當代表述，旅客於入住期間，可近距離欣賞喜豐香珍藏木模，並於客房中品嚐聯名漢餅組，將視覺、味覺與文化體驗融入旅程之中，展現台中在地職人精神。星享道酒店集團表示，目前農曆初一至初五餐期仍保有部分用餐名額。台中據點由珍鑽國際宴會廳推出「舊客回娘家」回饋方案，凡曾於春節期間消費之舊客，春節期間回訪用餐，選擇指定專案即可享有新台幣3,000元折扣優惠。高雄旗津道沙灘酒店則以面海空間規劃團圓宴餐敘，邀請旅客在海景相伴下共享年節餐桌，體驗不同於城市日常的年節假期氛圍，為團圓時光增添更多層次的感受。星享道酒店集團指出，春節期間訂房表現穩定，整體集團住房率達80%，反映春節國旅市場持續升溫。集團以多元城市據點為布局，結合餐飲、住宿與文化內容，回應旅客對年節旅遊品質與體驗深度的期待。春節期間希望旅客進入文華道，將這份「有度」的款待，轉化為看得見、品得到的質感生活，為旅人的新春添上好運。星享道酒店集團，陪伴旅客與家庭度過新年假期，讓住宿與用餐成為年節記憶中，值得回味的時光。