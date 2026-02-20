我是廣告 請繼續往下閱讀

18世紀法國狼人橫行？回顧熱沃當野獸

熱沃當野獸與狼人和銀子彈

白銀的宗教淵源

白銀是自古以來最受人類喜愛的貴金屬之一，關於白銀的神秘故事有許多，其中最知名的莫過於在西方傳說中，只有「白銀子彈」才能殺死狼人，銀子彈的魔力在一代代好萊塢電影中不斷上演，而事實上，狼人與銀子彈的故事來自於法國的一段真實歷史。1764年至1767年間，相傳兇殘的「熱沃當野獸」肆虐法國鄉村，造成上百人死亡，這段真實發生的法國歷史，其中的真相至今依舊是個謎。法國中南部熱沃當地區的鄉村，在1764年間有許多民眾疑似遭到狼襲擊身亡，由於死亡事件過於頻繁，且死者屍體殘缺，讓鄉民認為這些攻擊比普通的狼兇猛得多，於是「狼人」的傳言四起，另外也有人將這未知的致命生物稱為「熱沃當野獸」。在當地報紙的不斷報導下，「熱沃當野獸」的名聲傳遍法國各地，到了1765年此事甚至引起法王路易十五的注意，於是派遣自己的獵人去捕捉怪獸，還獎勵了據稱奮勇抵抗怪獸的村民男孩。國王派遣的獵殺任務起初無功而返，路易十五於是把自己的貼身護衛也派了過去，最後護衛成功在當地殺死了一頭大狼，也因而拿到國王的賞金。不過，在此之後熱沃當居民的遇襲事件並未平息，不知是出於應對失敗的尷尬或是其他，路易十五未再繼續關注熱沃當野獸一事，連帶報紙也失去了興趣。最終，一位當地獵人射殺了一頭大型動物後，才讓熱沃當居民遇害事件徹底終結。之後法國作家普拉特在小說中重現這段往事，稱當地獵人是將聖母瑪莉亞的銀質獎章熔化後鑄造成銀彈，並在神父的祝福下，才用銀子彈射殺了怪獸，這也成為狼人和銀子彈傳說的濫觴。但在真實的歷史上，並未提到當地獵人用銀彈射殺怪獸，僅說那頭怪獸的外貌奇特，雖像是狼但有點「怪異」，從長相到皮毛，似乎都和一般的狼不太一樣。熱沃當野獸的真身到底是誰？科學家與歷史學家之後也有許多猜想，大多數專家都認為熱沃當野獸可能是從某位收藏家中逃脫的幼年雄獅，幼年雄獅的樣貌對當地村民來說十分陌生，若當成是狼的話就顯得相當「怪異」，符合村民說法。當然也有人認為熱沃當野獸其實就是狼，只是在口耳相傳和恐慌已然造成的心理影響下，讓村民覺得這匹狼看起來跟平常的狼不一樣。無論熱沃當野獸的真相為何，小說家在進行創作時，為何會虛構出狼人與銀子彈的故事，且這故事為何可以深入人心、歷久不衰，背後其實也有值得推敲的原因。在格林童話中，同樣也有刀槍不入的女巫被銀釦子擊倒的故事，超自然生物似乎自古就被認為會受到銀的影響，銀被古人類與月亮連結在一起，成為一種神秘的象徵，加上銀擁有天然的殺菌能力，因此被認為具有淨化與驅邪的力量。而在聖經中，猶大因為30枚銀幣出賣基督，銀幣成了猶大罪惡的象徵，白銀也被衍生為可以提醒邪靈與上帝隔絕的永恆罪孽，因此中世紀西方民眾相信白銀能夠驅逐邪惡生物。