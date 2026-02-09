我是廣告 請繼續往下閱讀

以台灣民主史上刻骨銘心「林家血案」為題材的電影《世界血案》一連串爭議遭炎上。過去曾被林義雄提攜的民眾黨主席黃國昌從未譴責劇組離譜行徑。對此美國伊利諾州立大學教授李中志砲轟，黃國昌是死了嗎？燒了好幾天了，還在裝死，當初黃國昌可是蹭林義雄出了名，但也不意外，「三姓家奴，適情適性，目前不跟我們姓，如此而已」。李中志說，自己許多見解與林義雄大不同，但是過去黃國昌可是蹭林義雄出了名，林義雄2014年為了抗議馬政府續建核四，以絕食抗議。李中志表示，當時黃國昌寫了一篇給林義雄的公開信「讓芳香延續」，肉麻兮兮要求馬政府立即停建核四，希望林義雄留下來，還引林的談話「說話不必大聲、也不必怒吼，因為，只要你說的話有道理，即使是小聲地說，也可以吸引別人靠近傾聽。就如同一朵芬芳的花朵，總是可以用花香吸引人們駐足親近。」這話由黃國昌來引，笑死。李中志也說，林義雄提攜年輕人也是出了名，2015年選舉，林義雄陪黃國昌掃街，黃國昌口口聲聲追隨前輩的典範，10年過去了，林義雄的主張是凡人的主張，不會全對，可以討論，可以挑戰；但林義雄的精神，仍是台灣人抵抗的堡壘，這次引發眾怒，就是在褻瀆這個精神堡壘。李中志表示，連日來台灣人不分派系已完全炸鍋，但黃國昌這局跳過？何其諷刺？但也不意外，「三姓家奴，適情適性，目前不跟我們姓，如此而已」。