日本眾議院選舉8日開票，日本首相高市早苗率領的自民黨在選舉中大獲全勝，拿到316席單獨跨越三分之二門檻，也打破了單一政黨最多席次紀錄。這也讓從去年11月以來不斷在中天政論節目唱衰高市做不完半年、民調一路跌、甚至咒罵高市早苗的名嘴郭正亮臉上無光。高市早苗在去年11月初於國會答詢時被問及台灣有事相關問題時提到可能引發日本存亡危機事態，觸動中國敏感神經。郭正亮在去年11月13日在《亮劍台灣》節目跟進中國官方論調狂罵「日本憑什麼跟中國大陸硬槓？有什麼武器可以硬槓？」還在節目中批「自民黨瘋了」。在11月16日於 政論節目《中天辣晚報》節目中，郭正亮大膽斷言， 高市早苗在會晤美國前總統川普後，民調一度高達82%；但在11月9日提出「台灣有事論」後，支持度即降至62%；中國採取反制行動，還啟動琉球法律戰，並出動3艘軍艦巡弋後，又指高市在11月16日的最新民調跌至48%，強調高市早苗是撐不住的，還斷言自民黨已在切割她。但事實上，在11月15日與16日由日媒《共同社》、《朝日新聞》釋出的民調中，高市早苗在「台灣有事」後的支持率為69.9％、69％。郭正亮在11月頻頻唱衰高市早苗，不僅自稱已經有人在討論「高市會不會做不完半年」、「如果對日本國家利益有傷，妳（高市）就謝謝下課，換另1個人上來」；他也同步在自己的亮話天下節目中開嗆，「我沒看過高市早苗這麼蠢的政權，高市早苗不知道自己惹禍了，想要火中取利啊...，她玩火啊，搞了這一盤臭棋啊，有夠愚蠢，這件事是誰先惹出爭議？怎麼會是中國呢？...妳是戰敗國欸，妳說台灣如果被搞我要出兵，你憑什麼這樣搞啊...，我跟你保證高市早苗的民調一定一路掉！」。高市早苗在1月宣布解散國會後，郭正亮持續唱衰，平時未對日本政治有所著墨的郭正亮突然大談日本政黨運作，1月20日又於中天《林嘉源辣晚報》節目預言，過去公明黨把區域票給自民黨，這次可能會轉給立憲民主黨；若經團連資助在野黨，高市早苗恐未必能過半，諷刺高市早苗「是想輸是不是？」未料，自台灣有事言論後，高市早苗民調仍然居高不下，在昨日的大選中，率領自民黨拿下316席，單獨跨越眾議院三分之二門檻，甚至創下眾議院選舉歷史上單一政黨最多席次紀錄，與維新會組成的自維聯盟更聯手拿下352席，確立執政穩固程度。日本眾議院選舉昨日開票，郭正亮在中天直播節目上臉色鐵青，改口指自民黨過半是一定的，但他持續嘴硬，再度唱衰高市早苗能不能撐得了1年還不知道，更稱如果經濟不好，日股很快就會暴跌，展現一貫「貶日」論調，突酸自民黨是騙票黨，稱現在的日本經濟比之前安倍晉三時期還差，負債全球第一，看不出高市的經濟政策如提升日本的競爭力，日本的經濟是結構性的問題，就算10個高市早苗也無解。神奇的是，郭正亮昨唱衰日本經濟與日本股市後，日經指數今早一度大漲3000點，指數突破57000點歷史新高。