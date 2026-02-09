「奶茶」劉若英出道35年，代表作橫跨樂壇和影視圈，曾經拿下東京影展、亞太影展、金鐘獎影后，更是少數以編、導、演、唱項目入圍過金馬獎的藝人。劉若英今（9）日公開一張看似素顏與紅包袋的自拍照，沒化妝的臉蛋光滑無瑕，不像56歲、有一個9歲兒子的媽媽。
劉若英拿紅包袋做公益 沒化妝狀態太逆齡
劉若英在粉專上傳一張近距離自拍照，手拿世界展望會的紅包袋，寫下：「這個過年，我們的紅包有更深的意義，一份心意，不只是祝福；一份分享，可以讓孩子吃飽、有書讀、看見希望。用愛心紅包陪伴他們一步步向前，成為更堅強的未來大人。」呼籲大家為公益盡一份力。
照片中，劉若英戴著粗框眼鏡，臉上疑似沒有脂粉，細看她的皮膚，除了眼睛周圍有小細紋，其餘部分平滑如水煮蛋，沒有太多坑疤，雖然免不了套用濾鏡修飾，但已經可以看出影后的狀態保養得相當不錯，讓網友大讚：「人美心善。」
堅持早睡早起美容覺 搭配泡澡排毒養顏法
劉若英去年以奔花甲之齡現身金馬獎，凍齡美貌讓人好奇她的保養秘訣，據了解，劉若英堅持早睡早起作息，每天晚上8點半至9點上床、凌晨4至5點起床，讓皮膚充分進入修復期，堪稱最有效的「美容覺」，此外，她將運動融入日常，如跑步、瑜伽、拳擊及游泳，每次約50分鐘至1.5小時，不只維持50公斤體重，更提升氣色與體態。
除了規律生活，劉若英注重內外排毒養生，每天早上喝「還陽水」護腎，並搭配一小碗清淡白粥改善腸胃、養顏美容，偶爾加入蛋或青菜增添營養，她更愛天天泡澡，先用40℃熱水浸泡20分鐘，再轉42℃水溫5分鐘，大量排汗促進循環，搭配自製葡萄籽磨砂洗面乳及蜂蜜牛奶眼部按摩，打造水潤好膚質，這些簡單堅持，讓劉若英自嘲「少女歐巴桑」的稱號名副其實。
資料來源：劉若英 Rene Liu臉書
