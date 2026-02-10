我是廣告 請繼續往下閱讀

2026換新鈔ATM免排隊領！一堆人堅持不用原因曝光

▲昨日是2026換新鈔第一天，指定金融機構附近都湧現人潮，但有民眾發現多數人寧願排隊，也不想使用ATM領鈔。（圖／記者吳翊緁攝）

「你知道ATM要搞一堆100多麻煩嗎」

「跨行提款要手續費！更虧，若需要超過10張以上的百元新鈔，百元新鈔一次只能10張。上週ATM領100張100元就花了30分鐘提領」

換新鈔為何堅持不用ATM？領鈔被限制：500元鈔票領不到、有手續費

但2000元、200元面額鈔票都得到指定銀行，如台灣銀行才能兌換到，更不用說500元面額鈔票，完全沒有一台ATM有提供

▲雖然部分銀行有開放ATM領新鈔，但除了千元鈔票以外，其餘面額鈔票機台較稀少，其中500元面額鈔票，完全沒有一台ATM有提供。（圖／記者徐銘穗攝）

以台灣銀行為例，雖然規定百元鈔票每人限領100張，但在ATM方面還有進一步規定，限制百元鈔券一次限領15張，總額上限為15萬元。

若本身要小額換新鈔可以選擇ATM領鈔，但若是兌領金額較大的民眾，還是建議直接臨櫃換取最方便也最快速。

▲百元面額的鈔票雖然可透過指定銀行ATM領取，但在領取方面依舊有限制與限額，且若本身帳戶沒有次數較多的免手續費優惠，可能還會吃上跨行手續費。(圖/記者李青縈攝）

2026換新鈔免臨櫃！「5家ATM」不用排隊直接領

▲2026年換新鈔ATM據點一圖看。（圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）

2026換新鈔地點在哪裡？Google地圖一鍵快速搜