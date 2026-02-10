2026年春節過年前換新鈔從昨（9）日起連續5天提供服務，根據中央銀行表示，民眾可至指定8間金融機構、共455家指定分行兌換新鈔，若是不想臨櫃排隊民眾，台灣銀行、兆豐銀行、台新銀行等指定ATM也可直接領取。但昨日有民眾發現，不少人寧願排隊臨櫃兌領，也不願到ATM領取，不免好奇背後原因，引來多數人提到ATM領新鈔敗筆在於「多數機台面額有限制、提領張數有限制、跨行手續費」等，認為使用起來更加麻煩，不太適合金額較大的民眾。
2026換新鈔ATM免排隊領！一堆人堅持不用原因曝光
2026換新鈔從昨日正式開跑，有網友在Threads分享，第一天馬上前往銀行附近的ATM順利領到新鈔，但現場的銀行窗口卻排著滿滿的人龍，3台可以領新鈔的ATM卻乏人問津，讓他感到十分不解，納悶直呼「1個窗口排30人，3台提款機領出來也都是新鈔沒人在排，台灣人果然就是喜歡排隊而已」。
貼文曝光後，隨即引來眾人點出不愛用ATM原因，坦言「如果要換百鈔或500元的很不方便，提款機一次只能10張100元，要搞很久啊」、「你知道ATM要搞一堆100多麻煩嗎」、「想要新鈔500元，ATM沒有」、「跨行提款要手續費！更虧，若需要超過10張以上的百元新鈔，百元新鈔一次只能10張。上週ATM領100張100元就花了30分鐘提領」。
換新鈔為何堅持不用ATM？領鈔被限制：500元鈔票領不到、有手續費
綜合網友看法，不少人提到雖然部分銀行有開放ATM領新鈔，但除了千元鈔票以外，其餘面額鈔票機台較稀少，100元鈔票勉強算容易見到，但2000元、200元面額鈔票都得到指定銀行，如台灣銀行才能兌換到，更不用說500元面額鈔票，完全沒有一台ATM有提供。對於想要一次換到5色鈔票、又不想到處找ATM的民眾，還是臨櫃領取最快。
不僅如此，百元面額的鈔票雖然可透過指定銀行ATM領取，但在領取方面依舊有限制與限額，以台灣銀行為例，雖然規定百元鈔票每人限領100張，但在ATM方面還有進一步規定，限制百元鈔券一次限領15張，總額上限為15萬元。倘若民眾想要一次領取數十張，必須重複進行領款操作，就有過來人抱怨提到，若後方突然出現其他民眾排隊，為了避免有佔領機台疑慮，只好放棄重新排隊，等待他人領完再繼續領鈔。
甚至還有人說明，若本身帳戶沒有次數較多的免手續費優惠，可能還會吃上好幾筆跨行手續費。因此建議，若本身要小額換新鈔可以選擇ATM領鈔，但若是兌領金額較大的民眾，還是建議直接臨櫃換取最方便也最快速。
2026換新鈔地點在哪裡？Google地圖一鍵快速搜
若民眾想臨櫃換新鈔，不曉得最近的指定銀行分行在何處，建議可以使用央行在Google地圖中建立的「115年度春節前8家金融機構之指定新鈔兌換地點」，民眾可透過其一鍵快速查詢最近的換鈔地點，也可掃描中央銀行提供的QR-Code開啟地圖。（Google換新鈔地圖請點此）
資料來源：中央銀行、台灣銀行
若民眾想臨櫃換新鈔，不曉得最近的指定銀行分行在何處，建議可以使用央行在Google地圖中建立的「115年度春節前8家金融機構之指定新鈔兌換地點」，民眾可透過其一鍵快速查詢最近的換鈔地點，也可掃描中央銀行提供的QR-Code開啟地圖。（Google換新鈔地圖請點此）