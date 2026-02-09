我是廣告 請繼續往下閱讀

▲內政部部長劉世芳到高雄港務警察總隊訪視，勗勉警察同仁春節期間強化港區安全維護工作。(圖／高雄港務警察總隊提供)

內政部部長劉世芳於今(9)日，到高雄港務警察總隊訪視，並致贈獎勵金，以慰勞春節期間堅守崗位及辛勞付出的警察同仁，她勗勉警察同仁於春節期間強化高雄港港區之安全維護工作。內政部部長劉世芳，是由警政署保安組組長王炳睿陪同，到高雄港務警察總隊訪視，受到高雄港務警察總隊總隊長廖國政率副總隊長楊肇萍、督察長趙明宏、一港口中隊中隊長蔡俊辰、三號碼頭中隊中隊長陳坤祥等幹部熱烈歡迎，內政部部長劉世芳並致贈獎勵金，以慰勞春節期間堅守崗位及辛勞付出的警察同仁，由高雄港務警察總隊總隊長廖國政代表受贈。高雄港務警察總隊總隊長廖國政表示，高雄港務警察總隊配合內政部警政署規劃，此次115年加強重要節日安全維護工作，實施期間涵蓋各級學校寒假及春節連續假期，總計15日，高雄港務警察總隊有鑑於高雄港為我國重要國際港埠與交通樞紐，春節期間同時面臨返鄉與旅遊人潮增加，以及旅運需求與港區作業量能提升等情形，高雄港務警察總隊已就港區特性完成風險盤點，並結合港區航商、相關業者及從業人員等民力，針對旅運中心、輪渡站、澎湖輪及重要觀光活動場域，妥適規劃勤務編組與警力部署，以因應節日期間高負載之治安與交通維護需求。內政部長劉世芳指出，高雄港務警察總隊除落實配合交通部維護大型運輸場所旅運安全之核心任務外，春節期間並依警政署規劃之115年加強重要節日安全維護工作三大工作主軸，全力投入各項治安與交通維護勤務。劉世芳說，高雄港近年隨經濟發展、觀光產業成長及高科技產業運輸需求增加，加上亞洲新灣區推動、國際郵輪靠泊與冬日遊樂園等大型活動頻繁舉辦，港區人流與運輸量持續攀升，且高雄港務警察總隊轄區涵蓋高雄、安平、嘉義、澎湖及金門等多處商港，整體勤務負荷日益繁重，應妥適規劃各項勤務部署，確保港區秩序與安全。劉世芳針對當前治安環境指出，面對突發性、難以預期之治安事件及可能衍生的社會與網路模仿效應，警察亦須同步強化網路輿情掌握與風險辨識，並提升見警率、保持高度警覺，全力投入治安與交通維護工作，以確保民眾安心過好年。劉世芳並指出，高雄港務警察總隊所轄港區屬國家重要關鍵基礎設施，應持續強化跨機關協調聯繫，結合港區國安團隊、地方警力及航商、業者等民力資源，並善用無人機、人工智慧等科技輔助執勤，以專業、精準方式提升整體勤務效能與應變能力，確保春節期間港區安全穩定運作，她勗勉警察同仁於春節期間仍堅守崗位，守護社會治安與交通順暢，並提醒各單位務必注意同仁執勤安全與身體健康，妥善安排勤休、相互照應，期盼全體同仁勤務平安順利，讓國人平安、安心迎接新春。