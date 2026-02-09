我是廣告 請繼續往下閱讀

台達電AI資料中心動能續強，9日公告1月合併營收496.75億元，雖月減7.47%、寫近5個月低點，但年增仍達32.87%，續創歷年同期新高。台達電指出，1月營收結構以電源及零組件事業群占比最高、達55%，基礎建設事業群占30%，自動化事業群占10%，交通事業群占5%。市場解讀，雖然單月因季節性與上月基期較高而月減，但在AI伺服器功率攀升、機房耗電與散熱需求同步擴大的趨勢下，公司在電源與散熱解決方案的布局，仍是支撐年增的主因。台達電在2025年表現亮眼，全年營收5548.85億元、年增31.8%，首度站上5000億元並改寫歷史新高。公司先前也提到，去年AI相關產品成長幅度明顯高於原先預期，隨著AI資料中心建置持續推進、客戶資本支出若維持強勢，AI帶動的營收比重仍有機會再往上走。台達電預計2月26日舉辦法說會，屆時對AI產業景氣、資料中心建置節奏與公司今年營運展望，市場預料將有更明確的說法。