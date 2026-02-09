我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洪真慶女兒修圖太過火，被媽媽曝光近照。（圖／IG@jinkyunghong）

韓國知名藝人、戀愛實境秀《單身即地獄》主持人的洪真慶，她和前夫育有一個15歲的女兒Rael，近日女兒在社群發的照片意外登上韓網熱搜，因為照片中的女孩五官精緻、氣質成熟，跟過往形象相差甚至，引起許多網友質疑媽媽讓小孩「未成年整形」，為此洪真慶也崩潰澄清，表示女兒上傳的照片全是修圖騙人的，跟現在的樣子根本是兩回事。因為Rael從小就跟著媽媽到處上節目，相似的兩人可以說辨識度超高，不過近日Rael所曝光的照片卻突然變身超美女偶像，超小鵝蛋臉、白皙皮膚讓許多網友質疑「偷偷削骨整形」，身為母親的洪真慶也突然成為眾矢之的，指責她讓還沒成年的女兒偷偷動刀。面對突如其來的整形疑雲，洪真慶並未動怒，她在IG發文曝光自己和朋友的聊天記錄，直言女兒的照片就是「過度修圖」，笑說女兒把照片修得太誇張，「還以為是什麼中國美女，我快瘋了，那些根本全是假的，都是用修圖軟體修的。」為了徹底平息外界誤會，洪真慶更「大義滅親」公開女兒近期未修圖的真實照片，並且開玩笑對女兒喊話：「妳這根本是詐騙了！」還調侃要幫女兒報名一檔名為《虛假的人生》的節目，展現母女間的好感情，不過洪真慶也特別強調，所有相關貼文與對話內容，皆是在徵得女兒同意後才公開，避免侵犯對方隱私，她表示，已提醒女兒要學會認可自己的真實樣貌，不該過度依賴濾鏡、修圖，才能不被網路審美牽著走。