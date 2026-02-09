我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市北投區行義路某溫泉餐廳8日下午發生情侶雙屍命案。46歲郭女昨下午前往男友工作的湯屋泡湯，未料卻疑似因氣喘發作陳屍湯屋內，患有心臟病的李姓男友開門查看，疑似因太過緊張、情緒激動當場失去生命跡象，經送醫搶救不治，今（9）日下午，檢方會同法醫進行相驗，初驗並未發現外傷，由於死因不明，預計週五解剖釐清死因。據了解，李男與郭女為情侶，昨天下午，李男因假日工作繁忙，便先安排女友去湯屋泡湯，經同事提醒，李男才發覺女友泡湯時間太久，擔心之下進入查看，發現郭女陳屍浴池內，明顯死亡。李男疑有心血管及心臟病史，見狀疑情緒太過激動，不料卻昏倒在湯池外，等到其他同事進去查看，李男已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。北市消防局獲報後趕到現場，經查郭女已明顯死亡，雖緊急將李男送醫搶救，但仍回天乏術；警方於現場採證，未發現有外力介入、或打鬥痕跡。據了解，今天下午檢察官會同法醫到北市懷愛館相驗遺體，李男女兒、兒子面對提問不發一語快步提開。由於初驗並未發現有異狀，預計在週五進行解剖，釐清2人真正死因。