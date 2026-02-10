我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著跨年與尾牙季來臨，代駕服務需求持續攀升，55688集團旗下55688代駕公布最新數據，跨年期間任務訂單數較去年同期成長40%、近期尾牙旺季也成長30%，其中又以中山區奪下全台代駕需求最密集的冠軍。55688代駕同時揭密全台「微醺地圖」，首度曝光台灣人獨特的飲酒社交模式與移動偏好。根據統計，全台呼叫代駕的時段高度集中在「週五小酌夜」，其中晚間21時至23時為代駕需求最密集的黃金2小時。55688提到，特別的是，排行第3的熱門時段落在週四晚間21時至22時，顯示在繁忙的都會節奏下，不少上班族傾向在小週末提前開啟放鬆模式，釋放工作壓力。在地域分佈上，台北市中山區憑藉深厚的居酒屋、日式酒吧與商務酒店文化，無懸念奪下全台代駕需求最密集的冠軍，該區用戶多為具備高消費能力的上班族，下班後的商務應酬頻繁，帶動了極高的代駕使用頻次。排名第2的台中市西屯區，熱炒店與大型娛樂酒店高度集中，是中台灣商務與社交活動的重要核心。第3名是台北市大安區，有別於前2名地區，呈現截然不同的特色，主要是餐酒館、運動酒吧帶動的消費潮流，吸引大量追求精緻飲酒體驗的年輕族群。