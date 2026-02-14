2026年春節連假從今（14）日起開始，不少民眾早已規劃好9天假期，但過年期間大眾交通運輸將有所調整，如台北捷運、桃園機場捷運、台中捷運、高雄捷運都有異動；高鐵、台鐵雙鐵部分也有加開班次疏運，客運公司亦提供春節優惠票價。《NOWNEWS今日新聞》整理過年捷運有開？過年機捷有開？過年台鐵火車還有票嗎等資訊，提供2026過年台北捷運異動、2026過年機場捷運異動、2026過年高鐵加開班次、2026過年台鐵加開班次、2026過年客運優惠等，帶領讀者一文速懂過年大眾交通過年異動。
本文摘要
📍2026過年交通：捷運、機捷異動
🟡台北捷運
台北捷運自2月14日至2月22日共9天，各路線列車均以假日班距服務，另外動物園站、龍山寺站及淡水站等連假熱門景點，會視車站人潮狀況彈性調整。
◼︎ 文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線：各主線平均班距約2.5至9.5分鐘，深夜時段班距約12分鐘，並視人潮情形彈性調整班距，新北投及小碧潭支線全天班距約10至20分鐘。
◼︎ 春節期間攜帶自行車搭乘捷運：文湖線各車站、淡水站、臺北車站、忠孝新生站、忠孝復興站、南京復興站、大安站不開放，其他車站均開放購票進出。
◼︎ 大型寵物車搭乘捷運：文湖線各車站、臺北車站、忠孝新生站、忠孝復興站、南京復興站、大安站不開放，其餘各車站均開放購票進出。
🟡桃園捷運（桃園機場捷運）
桃園捷運於2月12日至2月22日，推出「台北往機場特早直達加班車」，連續11天加開清晨5時自A1台北車站發車的特早直達加班車，沿途停靠A3新北產業園區、A8長庚醫院及A12機場第一航廈，並於上午5時41分抵達A13機場第二航廈。
配合加班車行駛，A1台北車站及A3新北產業園區站將提早於上午4時30分開站，A1市區預辦登機服務也同步提早到上午4時30分開始服務；A8長庚醫院、A12機場第一航廈及A13機場第二航廈則提前於上午5時開站。
🟡台中捷運
◼︎ 2月14日、2月18日（初二）至2月22日（初六）：改為假日班距，上午10時至晚上20時班距為8分鐘，晚上20時至23時前其餘時段班距為10分鐘。
◼︎ 2月15日（小年夜）至2月17日（初一）：全日維持10分鐘班距。
🟡高雄捷運
◼︎ 除夕2月16日（二）紅線班距調整
06:00-13:30－10分鐘
13:00-18:30－8分鐘
18:30-23:00－10分鐘
23:00-24:00－20分鐘
◼︎ 除夕2月16日（二）橘線班距調整
06:00-23:00－10分鐘
23:00-24:00－20分鐘
◼︎ 春節期間2月17日（初一）至2月21日（初五）：將加密班距。
📍2026過年交通：高鐵加開班次
台灣高鐵公司為服務春節旅客返鄉團圓及年假出遊的需求，自2/13（五）至2/23（一）規劃為期11天的春節疏運，期間加開395班次列車（南下170班、北上225班），總計11天提供2162班次列車的旅運服務。（高鐵時刻表與票價查詢請點此）
🟡2026春節高鐵加開班次與時刻表請點此：https://www.thsrc.com.tw/Attachment/
🟡2026春節高鐵延後收班、提早發車班次與時刻表：https://www.thsrc.com.tw/Attachment/
📍2026過年交通：台鐵加開班次
🟡新自強、普悠瑪加開班次
台鐵公司因應115年春節連續假期疏運旅客需要，自2月12日（四）起至2月23日（一）共計12天，連續加開三波班次疏運，總計多達387班各級列車。
台鐵強調春節疏運時間，西部幹線EMU3000型列車將暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票（禁止進入6車騰雲座艙），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。（台鐵時刻表與票價查詢請點此）
◼︎ 台鐵春節連假車票第一波班次：請點此
◼︎ 台鐵春節連假車票第二波班次：請點此
◼︎ 台鐵春節連假車票第三波班次：請點此
🟡區間快車加開班次
多數台鐵加開對號座列車都在前些日子開放訂票，目前所剩下位置已不多，僅有西部幹線EMU3000型部分列車，提供當日限量發售200張無座票。但西線、東線皆有加開區間快車班次，若是錯過搶票或沒買到票的民眾，可以參考以下班次：
📍2026過年交通：客運優惠
🟡活動期間：2月13日至2月22日（春節連假）、2月26日至3月1日（228連假）
🟡活動優惠：搭乘88條指定國道客運路線，春節期間可享票價6折，二二八連假也有85折優惠。若搭配全新升級的「TPASS 2.0＋記名回饋」，每月搭乘2至3次即可回饋15%，搭乘4次以上回饋30%，等同最高可享42折或6折優惠。
◼︎ 2026和欣客運春節優惠票價
https://www.ebus.com.tw/News/NewsContext/282
◼︎ 2026國光客運春節優惠票價
https://www.kingbus.com.tw/page.html?seq=1199
◼︎ 2026統聯客運春節優惠票價
www.ubus.com.tw/News/Announcement/26010902/
◼︎ 2026首都客運春節優惠票價
https://www.capital-bus.com.tw/newsfile/shownews.php?newsno=17329
◼︎ 2026葛瑪蘭客運春節優惠票價
https://www.kamalan.com.tw/news/view?id=475
資料來源：台北捷運、桃園捷運、台灣高鐵、台鐵公司、交通部公路局
